В ТЦК держат раненого ветерана и оператора ORF: подключился МИД Австрии
НОВОСТИ

В ТЦК держат раненого ветерана и оператора ORF: подключился МИД Австрии

В Украине уже пятый день удерживают в ТЦК 53-летнего оператора австрийского телеканала ORF, что вызвало протест редакции и реакцию австрийских дипломатов

11 сентября 2025, 18:18
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Украине разгорелся скандал вокруг задержания оператора австрийского общественного вещателя ORF. Как сообщает телерадиокомпания, 53-летнего украинца, работающего в съемочной группе канала, остановили правоохранители, направляясь на съемку в Тернопольскую область. После этого мужчину доставили в территориальный центр комплектования, где он находится уже пятый день без четких объяснений.

В ТЦК держат раненого ветерана и оператора ORF: подключился МИД Австрии

Оператор ORF в ТЦК пятый день

Известно, что в 2022 году оператор добровольно ушел воевать на фронт, получил ранения и был официально уволен со службы. Несмотря на это, его снова удерживают в ТЦК, что вызвало возмущение коллег и дипломатов.

Редакционный совет ORF выступил с заявлением, призвав украинские власти немедленно уволить их сотрудника и разъяснить причины его задержания.

К делу уже приобщились австрийские дипломаты. Министерство иностранных дел Австрии и посольство в Киеве ведут переговоры с украинской стороной, требуя соблюдения прав журналиста и прозрачного расследования ситуации.

Источник: https://orf.at/stories/3405078/
