В ТЦК держат раненого ветерана и оператора ORF: подключился МИД Австрии

Ткачова Марія
В Украине разгорелся скандал вокруг задержания оператора австрийского общественного вещателя ORF. Как сообщает телерадиокомпания, 53-летнего украинца, работающего в съемочной группе канала, остановили правоохранители, направляясь на съемку в Тернопольскую область. После этого мужчину доставили в территориальный центр комплектования, где он находится уже пятый день без четких объяснений.
Оператор ORF в ТЦК пятый день
Известно, что в 2022 году оператор добровольно ушел воевать на фронт, получил ранения и был официально уволен со службы. Несмотря на это, его снова удерживают в ТЦК, что вызвало возмущение коллег и дипломатов.
Редакционный совет ORF выступил с заявлением, призвав украинские власти немедленно уволить их сотрудника и разъяснить причины его задержания.
К делу уже приобщились австрийские дипломаты. Министерство иностранных дел Австрии и посольство в Киеве ведут переговоры с украинской стороной, требуя соблюдения прав журналиста и прозрачного расследования ситуации.