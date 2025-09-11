В ТЦК держат раненого ветерана и оператора ORF: подключился МИД Австрии

В Украине разгорелся скандал вокруг задержания оператора австрийского общественного вещателя ORF. Как сообщает телерадиокомпания, 53-летнего украинца, работающего в съемочной группе канала, остановили правоохранители, направляясь на съемку в Тернопольскую область. После этого мужчину доставили в территориальный центр комплектования, где он находится уже пятый день без четких объяснений.

Оператор ORF в ТЦК пятый день

Известно, что в 2022 году оператор добровольно ушел воевать на фронт, получил ранения и был официально уволен со службы. Несмотря на это, его снова удерживают в ТЦК, что вызвало возмущение коллег и дипломатов.

Редакционный совет ORF выступил с заявлением, призвав украинские власти немедленно уволить их сотрудника и разъяснить причины его задержания.

К делу уже приобщились австрийские дипломаты. Министерство иностранных дел Австрии и посольство в Киеве ведут переговоры с украинской стороной, требуя соблюдения прав журналиста и прозрачного расследования ситуации.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в США на этой неделе начнется судебный процесс над 59-летним Райаном Раутом, обвиняемым в попытке покушения на президента Дональда Трампа. Инцидент произошел в сентябре 2024 года на поле для гольфа Трампа во Флориде. Об этом сообщает Reuters.

По версии следствия, Раут скрылся с винтовкой возле территории клуба и готовился произвести выстрел. Его заметил агент Секретной службы, открывший огонь после того, как увидел торчавший из-за забора ствол оружия. Подозреваемому удалось скрыться, но уже в тот же день он был задержан. Никакого выстрела он не произвел.

