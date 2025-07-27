В столице Грузии вспыхнули антироссийские протесты из-за допуска представителей РФ к чемпионату мира по фехтованию. Граждане вышли на улицы с требованием отстранить российских спортсменов, часть из которых связана с армией страны-агрессора.

Антироссийские протесты в Тбилиси

27 июля у Нового дворца спорта в Тбилиси состоялась акция протеста. Участники выступили против участия россиян в соревнованиях, организованных под эгидой Международной федерации фехтования (FIE). После этого демонстранты прошли маршем к гостинице, где проживают спортсмены из РФ. В руках они держали плакаты с надписями "Долой прогнившую российскую империю" и "российские солдаты никогда не будут радоваться на родине Анцухелидзе". Также звучали лозунги вроде "путин — х*йло".

По сообщениям местных медиа, в составе делегации России присутствуют 25 спортсменов, часть из которых имеет военные звания или связана с кремлёвскими структурами. Среди них — представители Центрального спортивного клуба армии РФ.

Ночная акция состоялась у той же гостиницы накануне: активисты запускали петарды и развернули баннер с надписью "русские свиньи, вам здесь не рады! Сегодня фейерверк, а завтра будут “Грады”!". Присутствие пиротехники подтвердил российский штаб в комментарии пропагандистскому агентству ТАСС.

Чемпионат мира по фехтованию 2025 года проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Решение допустить российских спортсменов в нейтральном статусе ещё в начале месяца вызвало возмущение в Украине. Национальная федерация фехтования Украины заявила, что участие спортсменов с российскими военными званиями — это недопустимо и унизительно для всей мировой спортивной общественности. Особенное возмущение вызвало появление олимпийских чемпионок Софьи Великой и Яны Егорян, находящихся под украинскими санкциями за поддержку войны и распространение кремлёвской пропаганды.

"Это — плевок в лицо не только украинским спортсменам, но и всей мировой спортивной общественности", — заявили в украинской федерации.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Вашингтон вновь жестко выступил против режима Николаса Мадуро: американский сенатор Марко Рубио заявил, что действующий президент Венесуэлы на самом деле возглавляет преступную структуру, связанную с торговлей наркотиками.