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В СЗЧ идут целыми ротами: что происходит на фронте

Среди причин, по которым военные уходят в СЗЧ, может быть приказ от командиров «стоять до последнего»

20 ноября 2024, 09:56 comments2733
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Ткачик Олеся

Историю о переговорах между Украиной и РФ придумали наши эксперты и уставшие от войны, считает журналист Юлия Кириенко-Мерионова. По ее словам, на фронте никакими переговорами и не пахнет.

В СЗЧ идут целыми ротами: что происходит на фронте

Война в Украине

"Там так, как в 2022 году. Враг наступает. Техники у него много. Еще больше дронов. А у нас все меньше людей. И мы проигрываем", — отметила журналист.

При этом она заявила, что в СЗЧ идут ротами и следует понять, почему именно так происходит. По ее словам, возможно, дело в том, что есть приказы "стоять до последнего".

"Это до сих пор работает в нашей армии. И там где действительно стоило бы отойти – стоят. Ибо командиры боятся высших командиров. Потому что на них потом повесят потерю населенного пункта и это плохо для карьеры. Но стоят до последнего, не командиры, а солдаты. Погибающие", — отметила Кириенко-Меринова.

Также, по ее словам, возможно, военные идут в СЗЧ, потому что не уверены в поддержке. Она подчеркнула, что действительно не вся пехота верит, что в случае штурма ее поддержит арта или дроны.

"Лишь в некоторых бригадах это отлично работает. Когда нашим пехотинцам и с позиции выходить не надо, потому что все за них делают дронщики. Но так не у всех. И это жалко", — добавила журналист.

Вероятно, добавляет она, в СЗЧ идут из-за плохой мотивации. По ее словам, сравню с волнами мобилизации в АТО, где первые четыре были мотивированы ребятами.

"И это были первые 2 года войны. А 5-6, в большинстве своем те, кого удалось поймать или затащить в войско ЗП. Есть это сейчас. Нет единства. Я так думаю. Потому что на фронте совсем другое восприятие реальности, чем даже в Павлограде. Не говоря уже о Киеве или Ужгороде", — подчеркнула журналист.

По ее словам, мы теряем Донбасс и это жаль, но очень жаль, что мы теряем там воинов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ВР сообщили о количестве случаев СЗЧ и дезертирства.




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Источник: https://www.facebook.com/ulkinova/posts/pfbid0324jC2fTArcSsrpYCPHeiDLYMNTzmDYABhKpGHwdKvn6G4xjRwHW572SqFNHJByFQl
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