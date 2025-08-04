В сутки россияне продвинулись на 3 км: где враг продвигается быстрее всего

В Покровско-Мирноградской агломерации российские войска демонстрируют самое быстрое продвижение по всей линии фронта — только за последние сутки кафиры продвинулись на три квадратных километра. Об этом сообщил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире канала "Киев24".

Наступление РФ (фото из открытых источников)

По словам Жмайла, ситуация в этом направлении остается крайне сложной. Российские силы смогли осуществить фактическое полуокружение.

"Я бы не спешил прятать наш сектор обороны в этом районе. Потому что напомню, россияне как только придвигаются к городской застройке, у них там начинается проблема", — заметил он.

Специалист также отметил, что со второй половины июля, если оценивать ситуацию в целом по линии боевого столкновения, российские войска потеряли предварительный темп наступления. Для продолжения активных действий им необходимо снова накапливать резервы, в том числе и в Покровском направлении.

Кроме того, по словам Жмайла, противник меняет подходы к ведению боевых действий — теперь активно применяется тактика утечки. Речь идет о том, что небольшие группы по 2-3 пехотинцы пытаются пройти между украинскими позициями, избегая прямого столкновения с нашими защитниками, которые держат передовую.

"Поэтому об окружении полного этой агломерации, к счастью, пока речь не идет. Но темп россиян там самый быстрый: за последние сутки они примерно продвинулись на 3 кв км. И это самый угрожающий наш участок", — подчеркнул Жмайло.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что перемирие в Украине пока выглядит абсолютно нереалистичным . В то же время, в случае его установления существенно повысится риск вторжения России в страны НАТО. Причиной этого станет прекращение потерь в живой силе и технике, что позволит стране-агрессору накапливать ресурсы.

Такую оценку ситуации дал военно-политический аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии Главреду. По его словам, сейчас Россия ежемесячно мобилизует от 30 до 40 тысяч человек. Приблизительно такое же количество ее военных ежемесячно погибает на фронте в Украине. Если же потери прекратятся, страна-агрессор станет накапливать человеческий ресурс. За полгода перемирия русская армия может пополниться на 180-240 тысяч человек.

"Даже мобилизация не понадобится. А если РФ начнет мобилизацию, то будет еще 500 тысяч. И с мобилизацией за полгода РФ сможет накопить более 700 тысяч человек. Сейчас группировка российских оккупационных войск в Украине насчитывает 700 тысяч человек. Россияне смогут эти 700 тысяч оставить в разделе 0,000, а другие на страны Балтии и на Финляндию", – отмечает Коваленко.

