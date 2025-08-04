В сутки россияне продвинулись на 3 км: где враг продвигается быстрее всего

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Лиля Воробьева
В Покровско-Мирноградской агломерации российские войска демонстрируют самое быстрое продвижение по всей линии фронта — только за последние сутки кафиры продвинулись на три квадратных километра. Об этом сообщил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире канала "Киев24".
Наступление РФ (фото из открытых источников)
По словам Жмайла, ситуация в этом направлении остается крайне сложной. Российские силы смогли осуществить фактическое полуокружение.
Специалист также отметил, что со второй половины июля, если оценивать ситуацию в целом по линии боевого столкновения, российские войска потеряли предварительный темп наступления. Для продолжения активных действий им необходимо снова накапливать резервы, в том числе и в Покровском направлении.
Кроме того, по словам Жмайла, противник меняет подходы к ведению боевых действий — теперь активно применяется тактика утечки. Речь идет о том, что небольшие группы по 2-3 пехотинцы пытаются пройти между украинскими позициями, избегая прямого столкновения с нашими защитниками, которые держат передовую.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что перемирие в Украине пока выглядит абсолютно нереалистичным . В то же время, в случае его установления существенно повысится риск вторжения России в страны НАТО. Причиной этого станет прекращение потерь в живой силе и технике, что позволит стране-агрессору накапливать ресурсы.
Такую оценку ситуации дал военно-политический аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии Главреду. По его словам, сейчас Россия ежемесячно мобилизует от 30 до 40 тысяч человек. Приблизительно такое же количество ее военных ежемесячно погибает на фронте в Украине. Если же потери прекратятся, страна-агрессор станет накапливать человеческий ресурс. За полгода перемирия русская армия может пополниться на 180-240 тысяч человек.