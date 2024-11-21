«В Сумскую область передали 60 мобильных моргов от Coca-Cola»: что известно

Компания Colca-Cola и Благотворительная организация "Красный крест Украины" передали громадам Сумщины 60 мобильных котельных. Российская пропаганда на основе этого факта сделала фейк о "мобильных моргах". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Передача мобильных котельных на Сумщине

Публикация о передаче котельных появилась на Instagram-странице cocacola_ua 4 ноября.

Россияне отредактировали фото, заменив надпись на дверях котельной с "Мобильная котельная" на "Mobile morgue".

За пять дней фейк распространили 410 Telegram-каналов (преимущественно из РФ, Беларуси и оккупированных территорий Украины), 74 аккаунта в X (Twitter), 23 интернет-сайта. Также зафиксировано начало распространения фейка в TikTok.

Масштабы распространения фейка и синхронность действий пропагандистов свидетельствуют о проведении скоординированной информационной операции.

В центре отмечают, что фейк распространяется с целью:

деморализации украинцев (из-за эксплуатации темы смерти);

дискредитации операции Сил обороны Украины в Курской области (по утверждению, что "морги" предназначаются для погибших там военных);

дискредитации западных партнеров Украины, международных компаний и усиление нарратива о внешнем управлении (по утверждению о "финансировании войны" международными корпорациями).

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Страшный удар по Одессе: россияне снова распространяют фейки

Пропагандисты государства-террориста снова распространяют фейки об обстреле мирного населения, прикрываясь якобы ударами по военным целям.

"Мощный удар нанесен в Одессе по гостинице-общежитию, где проживали украинские военные, на место выехали "скорые"", — заявило пропагандистское издание РИА-Новости со ссылкой на информаторов "в подполье".

На самом же деле это фейк, потому что оккупанты ударили во двор жилых домов, где погибли 11 человек, а еще 18 получили ранения разной степени тяжести.