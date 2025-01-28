«В Сумской области запустили пилотный проект по мобилизации 17-летних подростков»: что известно

В Сумской области якобы запустили пилотный проект по мобилизации 17-летних юношей. Об этом пишут пропагандистские Telegram-каналы, отмечают Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности.

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На самом деле это откровенный фейк, опровергнутый еще 22 января. Центр противодействия дезинформации сообщал, что пропагандисты демонстрируют скриншоты сообщений об исчезновении подростков.

Однако эти скриншоты являются подделками, созданными с помощью программы редактирования изображений. Фейкеры взяли несколько реальных объявлений об исчезновении подростков в разных регионах Украины в течение 2024 года и изменили у них место и дату.

Отметим, только за последний месяц пропагандисты писали о "мобилизации": 50% украинских спасателей, 18-летних юношей и людей с инвалидностью. Каждое из этих сообщений оказалось фейком.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские пропагандисты снова пишут, что обстрелы ведутся только по "военным целям".

Сегодня ночью и утром в Одессе раздаются взрывы из-за атаки БПЛА, также была угроза ракетных ударов. Пропагандисты пишут, что удар нанесен по аэродрому в Одессе, где находятся склады и производится сборка беспилотников, сообщили о кремлевском издании РИА Новости в пророссийском сопротивлении.

По предварительной информации городского головы Одессы Геннадия Труханова, в результате атаки БПЛА повреждения жилых домов и зафиксировано возгорание 4-х легковых автомобилей. Информация о погибших и пострадавших не поступала. Напомним, что сегодня по Украине были атакованы дома, автомобили, гражданские предприятия и критическая инфраструктура.