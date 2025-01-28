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«В Сумской области запустили пилотный проект по мобилизации 17-летних подростков»: что известно

Отмечают, что из-за этого массово исчезают юноши в области

сегодня, 07:53
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Недилько Ксения

В Сумской области якобы запустили пилотный проект по мобилизации 17-летних юношей. Об этом пишут пропагандистские Telegram-каналы, отмечают Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности.

«В Сумской области запустили пилотный проект по мобилизации 17-летних подростков»: что известно

Иллюстративное фото

На самом деле это откровенный фейк, опровергнутый еще 22 января. Центр противодействия дезинформации сообщал, что пропагандисты демонстрируют скриншоты сообщений об исчезновении подростков.

Однако эти скриншоты являются подделками, созданными с помощью программы редактирования изображений. Фейкеры взяли несколько реальных объявлений об исчезновении подростков в разных регионах Украины в течение 2024 года и изменили у них место и дату.

Отметим, только за последний месяц пропагандисты писали о "мобилизации": 50% украинских спасателей, 18-летних юношей и людей с инвалидностью. Каждое из этих сообщений оказалось фейком.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские пропагандисты снова пишут, что обстрелы ведутся только по "военным целям".

Сегодня ночью и утром в Одессе раздаются взрывы из-за атаки БПЛА, также была угроза ракетных ударов. Пропагандисты пишут, что удар нанесен по аэродрому в Одессе, где находятся склады и производится сборка беспилотников, сообщили о кремлевском издании РИА Новости в пророссийском сопротивлении.

По предварительной информации городского головы Одессы Геннадия Труханова, в результате атаки БПЛА повреждения жилых домов и зафиксировано возгорание 4-х легковых автомобилей. Информация о погибших и пострадавших не поступала. Напомним, что сегодня по Украине были атакованы дома, автомобили, гражданские предприятия и критическая инфраструктура.



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