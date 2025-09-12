Настоятель одного из храмов Сумской епархии УПЦ (МП) работал на россиян и корректировал удары оккупантов по региону, в частности обнаруживал укрепление районов и штабов Сил обороны Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

В Сумской области задержали батюшку: в чем его подозревают

Отмечается, что настоятель церкви работал на российскую военную разведку (более известную как гру).

Как установило расследование, клирик отслеживал локацию боевых подразделений и фортификационных сооружений Сил обороны Украины и передавал их рашистам. Больше всего врага интересовали координаты штабов и укрепрайонов в приграничных областях.

По имеющимся данным, оккупанты планировали нанести удары по этим позициям украинских войск и создать "мертвую зону" вдоль границы, что позволило бы российским ДРГ проникнуть вглубь Сумщины и закрепиться к подходу основных сил противника.

Согласно материалам дела, враг вышел на протоиерея дистанционно через сеть Интернет.

Для сбора развединформации клирик завуалированно выспрашивал ее у прихожан, затем самостоятельно выезжал на местность и проверял там наличие военных объектов.

После обнаружения потенциальных целей российский информатор отчитывался куратору голосовыми и текстовыми сообщениями в мессенджере.

Сотрудники СБУ заблаговременно провели комплексные меры по обеспечению позиций Сил обороны и задержали фигуранта в его доме.

Во время обысков у протоиерея обнаружена прокремлевская литература и смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом.

Следователи Службы безопасности сообщили клирику о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет заключения.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Сумской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня оккупанты совершили обстрел Сумщины, в результате которого погибли люди.