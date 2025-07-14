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В Сумской области становится еще опаснее: в ВСУ предупредили об успехах окупантов

Как только украинские силы начинают наступление, враг немедленно опрокидывает туда значительные резервы.

14 июля 2025, 11:25
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Клименко Елена

На Сумском направлении ситуация приближается к классической позиционной войне с ограниченным продвижением и тяжелыми боями, как и на большинстве участков фронта. Украинские военные сталкиваются с ожидаемой тактикой противника: как только Силы обороны пытаются продвинуться вперед, россияне немедленно перебрасывают туда подкрепление, рассказал боец с позывным "Осман" Станислав Бунятов.

В Сумской области становится еще опаснее: в ВСУ предупредили об успехах окупантов

Фото: из открытых источников

По его словам, любая активизация украинских сил сразу вызывает реакцию РФ: на угрожающие направления оперативно опрокидывают резервы. В то же время, попытки наступления со стороны врага быстро подавляются: их накрывает наша артиллерия и ударные беспилотники.

"Враждебные FPV-дроны уже активно приближаются к окрестностям Сум, но и наши беспилотники постепенно подбираются к одному из российских городов", — отметил Бунятов, намекая на активность украинских технологий на глубину.

На этом фоне 14 июля произошел очередной российский обстрел Сумщины, приведший к жертвам среди мирного населения. В Шосткинской общине погибли двое мужчин в возрасте 50 и 55 лет — их застала атака дронами и авиабомбами прямо на улице. Четверо человек получили ранения — среди них 7-летний ребенок и его 30-летняя мать, госпитализированная вместе с сыном. Еще одну женщину прооперировали, а 30-летний мужчина лечится амбулаторно.

В результате ударов повреждено более 30 жилых и нежилых зданий в Шостке, а также полностью разрушен объект гражданской инфраструктуры. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы, масштабы повреждений еще уточняются.

В Сумской общине беспилотники вызвали пожар — поврежден ряд зданий, к счастью, на этот раз обошлось без жертв.

Как уже писали "Комментарии", в Киеве стартует комплексная система противодействия враждебным беспилотникам, направленным на столицу, под названием "Чистое небо", сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.



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