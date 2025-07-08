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В Сумской области Россия активно набирает агентов: кто помогает врагу

В Сумской области подполковник запаса сил обороны Украины формировал агентурную сеть для РФ

8 июля 2025, 17:02
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Кречмаровская Наталия

Вблизи линии фронта в Сумской области бывший военнослужащий подполковник запаса одной из составляющих Сил обороны Украины формировал для РФ агентурную сеть. Служба безопасности Украины задержала глубоко законспирированного агента ФСБ. Злоумышленник шпионил возле передовой и формировал собственную группу информаторов.

В Сумской области Россия активно набирает агентов: кто помогает врагу

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В СБУ рассказали, что фигурантом оказался бывший военнослужащий, подполковник запаса одной из составляющих сил обороны Украины. По материалам дела, в 2023 году он на законных основаниях уволился со службы, а затем пошел на сотрудничество с врагом.

Отмечается, что его вербовкой занимался один из руководителей пограничного управления ФСБ, даже получил генеральское звание за удачную операцию.

"Как свидетельствуют материалы производства, фигурант входил в состав агентурной сети ФСБ, которая была нейтрализована в апреле этого года в Сумской области. Тогда сотрудники СБУ задержали гражданина РФ и его сообщника, которые собирали разведданные для прорыва российских диверсантов на территорию Шосткинского района", — сообщили в СБУ.

Отмечается, что агент-подполковник "работал" отдельно — собирал информацию о воюющих на передовой Сил обороны. Также он параллельно помогал куратору создавать новую агентурную сеть на приграничной территории Сумской области из действующих и бывших военных.

Российского агента задержали на этапе подбора нового участника вражеской ячейки. У злоумышленника изъяли телефон с поличным. Задержанному сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

  • ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Злоумышленника содержат под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Одесской области полицейские и работник ТЦК "отмазывали" мужчин от мобилизации.




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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zatrymala-pidpolkovnyka-zapasu-syl-oborony-yakyi-na-zamovlennia-henerala-fsb-shpyhuvav-dlia-rashystiv-na-sumshchyni-video
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