В Сумской области Россия активно набирает агентов: кто помогает врагу

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Кречмаровская Наталия
Вблизи линии фронта в Сумской области бывший военнослужащий подполковник запаса одной из составляющих Сил обороны Украины формировал для РФ агентурную сеть. Служба безопасности Украины задержала глубоко законспирированного агента ФСБ. Злоумышленник шпионил возле передовой и формировал собственную группу информаторов.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
В СБУ рассказали, что фигурантом оказался бывший военнослужащий, подполковник запаса одной из составляющих сил обороны Украины. По материалам дела, в 2023 году он на законных основаниях уволился со службы, а затем пошел на сотрудничество с врагом.
Отмечается, что его вербовкой занимался один из руководителей пограничного управления ФСБ, даже получил генеральское звание за удачную операцию.
Отмечается, что агент-подполковник "работал" отдельно — собирал информацию о воюющих на передовой Сил обороны. Также он параллельно помогал куратору создавать новую агентурную сеть на приграничной территории Сумской области из действующих и бывших военных.
Российского агента задержали на этапе подбора нового участника вражеской ячейки. У злоумышленника изъяли телефон с поличным. Задержанному сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
Злоумышленника содержат под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Одесской области полицейские и работник ТЦК "отмазывали" мужчин от мобилизации.