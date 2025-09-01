logo

Война с Россией В Сумской области раздался мощный взрыв: что произошло на границе
commentss НОВОСТИ Все новости

В Сумской области раздался мощный взрыв: что произошло на границе

На Сумщине супруги пенсионеры подорвались на вражеской мине

1 сентября 2025, 14:39
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Сумской области супружеская пара пенсионеров на мотоцикле с коляской подорвались на вражеской мине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Сумской ОВА Олега Григорова.

Событие произошло сегодня утром у одного из сел Середино-Будской громады, рядом с границей с РФ. Вероятно, этот участок дороги враг дистанционно заминировал с дрона.

Пострадавших 75-летний мужчина и 76-летняя женщина госпитализирована, предварительно состояние — не тяжелое. Медики обследуют пострадавших и оказывают необходимую помощь.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские оккупационные войска уже несколько дней совершают удары по городу Сумам и общинам Сумской области. Основные цели ударов – критическая инфраструктура. Военные уверены, что все делается, чтобы терроризировать мирное население.

"История повторяется, что вчера, что позавчера пид*ры массово атакуют энергетические объекты Сумщины, но этой ночью взялись и за объекты критической инфраструктуры соседней Полтавщины — все это делается для одной цели — полная остановка работы энергосети в Сумах и области и террор местного населения", — отметил он.

Также "Комментарии" писали, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал о результатах совещания, которое провел президент Украины Владимир Зеленский. Сырский сообщил и о положительных тенденциях и фронте — речь идет о ситуации в приграничных районах Сумщины и Харьковщины.                                                                                                         



