В Сумской области супружеская пара пенсионеров на мотоцикле с коляской подорвались на вражеской мине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Сумской ОВА Олега Григорова.

В Сумской области раздался мощный взрыв: что произошло на границе

Событие произошло сегодня утром у одного из сел Середино-Будской громады, рядом с границей с РФ. Вероятно, этот участок дороги враг дистанционно заминировал с дрона.

Пострадавших 75-летний мужчина и 76-летняя женщина госпитализирована, предварительно состояние — не тяжелое. Медики обследуют пострадавших и оказывают необходимую помощь.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские оккупационные войска уже несколько дней совершают удары по городу Сумам и общинам Сумской области. Основные цели ударов – критическая инфраструктура. Военные уверены, что все делается, чтобы терроризировать мирное население.

"История повторяется, что вчера, что позавчера пид*ры массово атакуют энергетические объекты Сумщины, но этой ночью взялись и за объекты критической инфраструктуры соседней Полтавщины — все это делается для одной цели — полная остановка работы энергосети в Сумах и области и террор местного населения", — отметил он.

