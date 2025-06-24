В Сумской области продолжается эвакуация: выехать сможет больше людей

Ситуация в Сумской области остается сложной, несмотря на некоторые успехи Вооруженных сил Украины. В приграничных громадах проводится эвакуация. Зону обязательной эвакуации в Сумской области была расширена в субботу, 31 мая.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Из Сум начнет курсировать эвакуационный поезд. Об этом сообщил глава Сумской областной государственной администрации, начальник областной военной администрации Олег Григоров.

"Тем, кто вынужден выезжать из пограничной войны, государство оказывает поддержку и возможность безопасного переезда", — отметил Григоров.

По его словам, с сегодняшнего дня еженедельно будет курсировать бесплатный эвакуационный рейс поезда № 45 по маршруту Сумы – Ужгород. Услуга доступна жителям приграничных громад Сумщины.

Ближайшие даты выезда: 30 июня, 8, 14, 22 и 28 июля.

Поезд будет останавливаться на ключевых станциях – от Киева до Закарпатья. По словам Григорова, это поможет добраться более безопасным регионам быстро и удобно.

"Списки желающих формируются в транзитном центре. Все детали можно узнать по телефону 099 302 52 50 или в органах соцзащиты в общинах. Контакты для записи: 068 937 0000; 097 705 6218", — объяснил условия Григоров.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что ситуация в Сумской области критическая. И хотя прорывов фронта в регионе нет, однако оккупанты постепенно продвигаются, чем представляют все большую угрозу Сумам. Враг сможет запускать по городу FPV-дроны и обстреливать артиллерией.

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что прорывов фронта в Сумской области нет, однако фактически каждый день идет российское продвижение. Угроза для Сум — если врага не остановить, скоро он приблизится на такое расстояние, с которого сможет запускать FPV-дроны и обстреливать город из артиллерии.



