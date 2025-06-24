В Сумской области продолжается эвакуация: выехать сможет больше людей

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Кречмаровская Наталия
Ситуация в Сумской области остается сложной, несмотря на некоторые успехи Вооруженных сил Украины. В приграничных громадах проводится эвакуация. Зону обязательной эвакуации в Сумской области была расширена в субботу, 31 мая.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Из Сум начнет курсировать эвакуационный поезд. Об этом сообщил глава Сумской областной государственной администрации, начальник областной военной администрации Олег Григоров.
По его словам, с сегодняшнего дня еженедельно будет курсировать бесплатный эвакуационный рейс поезда № 45 по маршруту Сумы – Ужгород. Услуга доступна жителям приграничных громад Сумщины.
Ближайшие даты выезда: 30 июня, 8, 14, 22 и 28 июля.
Поезд будет останавливаться на ключевых станциях – от Киева до Закарпатья. По словам Григорова, это поможет добраться более безопасным регионам быстро и удобно.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что ситуация в Сумской области критическая. И хотя прорывов фронта в регионе нет, однако оккупанты постепенно продвигаются, чем представляют все большую угрозу Сумам. Враг сможет запускать по городу FPV-дроны и обстреливать артиллерией.
Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что прорывов фронта в Сумской области нет, однако фактически каждый день идет российское продвижение. Угроза для Сум — если врага не остановить, скоро он приблизится на такое расстояние, с которого сможет запускать FPV-дроны и обстреливать город из артиллерии.