В Сумской области не эвакуируются из-за ТЦК: что известно

В 10-километровой зоне у границы в Юнаковской громаде Сумской области осталось только 5 человек. Они отказались от эвакуации, потому что "прячутся от ТЦК". Об этом рассказала глава громады Елена Сима, передают местные СМИ.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Сейчас им помогают продукты и лекарства. Детей среди них нет.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что геолокационные видеозаписи, опубликованные 6 и 7 июня, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к северо-востоку от Кондратовки (к северу от города Сумы), к югу Алексеевки (восточнее Кондратовки), к востоку от Яблоновки (к северо-востоку от города Сумы) и к востоку от Локни (восточнее Яблоновки). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков Института изучения войны (ISW).

"Российские военкоры утверждали, что подразделения российских воздушно-десантных сил (ВДС) вошли в Садки (юго-восточнее Локни), а подразделения русской морской пехоты — в Хотин (южнее Кондратовки). Российские военкоры утверждали, что русские войска от южных Локни и юго-восточнее Юнаковки", – говорится в отчете ISW.

В DeepState ранее сообщалось, что в этом районе оккупантам удалось выйти на 20-километровое расстояние до Сум, поэтому со временем можно ожидать удары FPV-дронами по городу, когда подтянутся соответствующие экипажи и не будет охоты на них с нашей стороны. Также аналитики проекта сообщили, что оккупанты захватили Локню и продвинулись в Яблоновке.