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В Сумской области дороги под ударами FPV: что делают власти

В приграничной области закрывают дороги от вражеских глаз

сегодня, 11:36
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Недилько Ксения

В Сумской области, где по дорогам стало опасно передвигаться из-за ударов вражескими FPV-дронами, областные власти приняли решение закрыть пути антидроновыми сетками, чтобы хоть как-то обезопасить передвижение. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Сумской ОВА Олега Григорова.

В Сумской области дороги под ударами FPV: что делают власти

В Сумской области дороги закрывают антидроновыми сетками

"Продолжаем закрывать дороги антидроновыми сетками. Работы продолжаются на определенных направлениях, в частности, в приграничных громадах, где враг не прекращает атак.

Такие укрытия затрудняют вражескую аэроразведку и защищают от дронов. Это еще один важный шаг для безопасности людей и сохранения логистики", – отметил глава области.

Напомним, что столь же сложная ситуация с перемещением по дорогам сложилась и в Донецкой области. В сети появляется все больше сообщений и видео об обстреле важных дорог между прифронтовыми городами. Враг прицельно бьет буквально по всем проезжающим по дороге автомобилям. Наибольшее обострение сейчас на трассе Доброполье-Краматорск.

Этими путями ездят гуманитарные, эвакуационные, военные и медицинские автомобили, которые в том числе эвакуируют раненых. Также есть движение и гражданских авто .

Враг прицельно бьет дронами по машинам, не давая шансов выжить. Военные неоднократно призывали местные и областные власти посодействовать этой ситуации, в частности, по меньшей мере, закупить антидроновые сетки из бюджета, чтобы хоть минимально защитить проезд по путям.

Заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин также задается вопросом, когда будет какое-то системное движение по защите дорог в прифронтовых районах антидроновыми сетками.

"П*доры сейчас зашивают целые трассы. Зато в наших прифронтовых городах спокойно летают дроны врага, и им ничего не мешает принимать как военные, так и гражданские авто. Ежедневно это погибшие и раненые, даже не на ЛБЗ! Этих жертв можно избежать, если принять соответствующие решения. В первую очередь в виде обязательной статьи расходов местных бюджетов. Но некоторым лучше, по ходу закупить стеклянные остановки…", – отметил военный.



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