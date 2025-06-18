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В Сумском направлении происходят кардинальные изменения: детали от ГПС

На Сумщине россияне штурмуют позиции ВСУ в двух общинах, но терпят значительные потери

сегодня, 16:20
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Клименко Елена

На Сумском направлении в последнее время наблюдается некоторое уменьшение вражеской активности, включая сокращение использования мото- и квадроциклов при попытке прорыва в глубь территории Украины. Об этом сообщил Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы во время эфира национального телемарафона.

В Сумском направлении происходят кардинальные изменения: детали от ГПС

Наступление армии РФ. Фото: УНИАН

Как отметил Демченко, в настоящее время враг совершает пехотные атаки только на ограниченных участках, преимущественно в районах Хотинской и Юнаковской общин, где продолжает использовать тактику небольших штурмовых групп.

В то же время по словам спикера, российские войска несут серьезные потери – ежедневно пограничники фиксируют десятки убитых и раненых среди оккупантов. Поэтому наблюдается спад активности, особенно в части использования мобильных средств передвижения штурмовых групп.

Напомним, что российские силы продолжают наступательные действия в Сумской области, в том числе в районе села Юнаковка. Как сообщает Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, оккупанты пока не имеют достаточных сил для прорыва в областной центр. Основной целью неприятеля является психологическое давление на гражданское население.

В связи с постоянными обстрелами и угрозой наступления в приграничных районах области идет эвакуация. По данным главы Сумской областной военной администрации Олега Григорова, за последние дни удалось эвакуировать более 400 человек, включая 26 детей. В общей сложности эвакуации подлежат жители 213 населенных пунктов.

Портал "Комментарии" уже писал, что летнее наступление России достигло своего максимума, но планы диктатора Владимира Путина по продвижению в Украине остаются невыполненными. Об этом заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире Radio NV.



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