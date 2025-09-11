logo

Война с Россией В Сумах россияне ударили по символу города: что известно
В Сумах россияне ударили по символу города: что известно

Россияне ударили по Сумам – разрушена городская святыня в центре города

11 сентября 2025, 11:35
Недилько Ксения

Сегодня оккупанты ударили беспилотником по центру города Сумы, в результате чего попадание произошло в символ города – Свято-Воскресенский кафедральный собор ПЦУ. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

По его словам, в результате удара российского дрона есть повреждения. На месте работают все необходимые службы, идет обследование территории.

"Свято-Воскресенский кафедральный собор ПЦУ – старейшая каменная постройка Сум, памятник архитектуры национального значения.

Атака по такой святыне – еще одно свидетельство циничных преступлений россии против гражданских и нашего культурного наследия", – подчеркнул председатель ОВА.

К счастью, в результате вражеского удара по собору в центре Сум никто не пострадал. По состоянию на 11:00 к медикам не обращался никто – ни работники и посетители собора, ни прохожие, добавил Григоров.

По данным начальника Сумской ГВА Сергея Кривошеенко, во время вражеской атаки по центру Сум в Свято-Воскресенском кафедральном соборе было немало прихожан. Женщины пекли просфоры.

"Продолжалась литургия, люди стояли в молитве, – сказал Владыка Мефодий, – но, не забывайте, что наш храм, – это крепость! Не смогут нас одолеть!"

По его словам, никто из верующих не пострадал.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в стратегически важном для россиян городе Купянске на Харьковщине уже нет живого места. Город разрушен на 95%, оккупанты не могут его взять, поэтому просто стирают с лица земли, как это было с другими городами на Донетчине.

Как заявил глава городской военной администрации Андрей Беседин, российская оккупационная армия применяет по Купянску все имеющееся вооружение, а на подъездах к городу подстерегают FPV-дроны, которые атакуют логистические пути. Поэтому из Купянска трудно вывозить людей и завозить туда гуманитарную помощь. Ремонт газовых или электрических сетей или системы водоснабжения также невозможен.



