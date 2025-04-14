logo

BTC/USD

84596.52

ETH/USD

1663.72

LTC/USD

78.04

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

47.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Сумах раздался мощный взрыв: что известно (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Сумах раздался мощный взрыв: что известно (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В городе Сумы слышны звуки взрывов

сегодня, 15:13
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Сумах раздался мощный взрыв. Местные сообщают, что на месте поднимается огромный столб черного дыма.

В Сумах раздался мощный взрыв: что известно (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Иллюстративное фото

Воздушные Силы ВСУ ранее сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Также было доложено, что в Сумском районе Сумщины и в Запорожской области – активность разведывательных БПЛА. Привлечены средства по их уничтожению.

И.о. городского головы Сум Артем Кобзарь сообщил, что удар, вероятно, был нанесен "шахедом", который кружил над городом более 1,5 часов. Сейчас весь город в дыму, детали последствий удара будут сообщены позже.

Артем Кобзарь в 15:11: "Сегодня зафиксировано попадание БпЛА типа "Шахед" по одной из автостоянок города.

По состоянию на данный момент информации о погибших нет. Один человек пострадал, сейчас он находится в карете скорой помощи.

Все соответствующие службы работают на месте происшествия".

Информация обновляется.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости