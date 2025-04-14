В Сумах раздался мощный взрыв: что известно (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В Сумах раздался мощный взрыв. Местные сообщают, что на месте поднимается огромный столб черного дыма.

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Воздушные Силы ВСУ ранее сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Также было доложено, что в Сумском районе Сумщины и в Запорожской области – активность разведывательных БПЛА. Привлечены средства по их уничтожению.

И.о. городского головы Сум Артем Кобзарь сообщил, что удар, вероятно, был нанесен "шахедом", который кружил над городом более 1,5 часов. Сейчас весь город в дыму, детали последствий удара будут сообщены позже.

Артем Кобзарь в 15:11: "Сегодня зафиксировано попадание БпЛА типа "Шахед" по одной из автостоянок города.

По состоянию на данный момент информации о погибших нет. Один человек пострадал, сейчас он находится в карете скорой помощи.

Все соответствующие службы работают на месте происшествия".

Информация обновляется.