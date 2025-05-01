В Сумах рассказали о ночной российской атаке: куда целился враг

В Сумской территориальной громаде в результате вражеской воздушной атаки произошел пожар. Под удар со стороны российских оккупантов попал объект промышленности. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил исполняющий обязанности Сумского городского головы, секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь.

Удар по Сумах. Фото из открытых источников

"Опять враг атаковал Сумскую область. Прозвучало примерно восемь взрывов в одном из старостинских округов", — рассказал Кобзарь на обнародованном в сети видео.

Также и.о. мэра Сум рассказал, что по информации, которую предоставил староста – фиксируются возгорания.

Спустя небольшое время Кобзарь выложил в сеть новое видео, на котором были показаны последствия одного из вражеских ударов.

"Вот последствия одного из "прилетов", это был удар по промышленности". — прокомментировал Кобзарь кадры.

Артем Кобзарь рассказал, что в результате удара вражеского "Шахедами" по промышленному предприятию в одном из старостинских округов Сум погибших или раненых нет. На место происшествия сразу прибыли все соответствующие службы.

Отметим, этой ночью также массированной атаке вражеских дронов-камикадзе подверглась Одесса. В городе прогремела серия взрывов, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Глава ОВА сообщил о разрушении многоэтажек, частных домов, объектов гражданской инфраструктуры и автомобилей. В нескольких местах возникли пожары, на которые уже выехали спасатели.

"В результате удара два человека погибли, еще пятеро получили ранения. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Ликвидация последствий удара продолжается. На местах разворачиваются палатки для дополнительной помощи", – проинформировал Олег Кипер.



