В приграничном городе Сумы настоящая беда – россияне используют его в качестве тестового полигона для испытания нового БпЛА "Италмаз". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию специалиста в сфере радиоэлектроники Сергея "Флеша" Бескрестнова.

В Сумах настоящая беда: «Флэш» о новом беспилотнике

По его словам, этот БПЛА отличается от других тем, что у него винт спереди.

"Из-за того что Италмаз передает аналоговую картинку пилоту, который им управляет, то помешать это делать может комплекс РЭБ для подавления видео на диапазоне 3.3 ГГц. Но мы этого не делаем. Может, уже нужно думать глобально о создании решения (плана) для прикрытия прифронтовых городов? Чего мы ждем? Чтобы все города разнесли? – подчеркивает "Флэш".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина имеет целью производить от 500 до 1000 дронов-перехватчиков в сутки, для защиты украинского неба от вражеских ударных БпЛА. Об этом глава украинского государства заявил по результатам проведения Ставки, а также посещение производства дронов-перехватчиков.

"Был доклад по оперативной ситуации — докладывал Главком Александр Сырский. Все оперативные направления. Покровск прежде всего — больше внимания. Сумщина — продолжаем действовать в пограничных. Я хочу поблагодарить также всех наших подразделений, которые действуют на российской территории", — отметил президент.

По его словам, министр обороны доложил о поступлении помощи от иностранных партнеров для обеспечения надежного движения оружия для украинских воинов.

"Я поручил готовить Технологическую ставку, и именно по дронам. Есть утвержденный план – выйти на количество 500–1000 перехватчиков в сутки, это очень непросто. В сутки в определенный срок, и это персональная ответственность всех привлеченных наших должностных лиц", – подчеркнул глава государства.