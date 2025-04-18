В Страстную пятницу россияне ударили по жилому дому и цеху по выпеканию куличей

В скорбный день Страстной пятницы Россия снова совершила военные преступления, атаковав мирные украинские города. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Последствия удара по Сумам. Фото: ГСЧС

"В Сумах россияне ударили дронами по кондитерскому цеху, где выпекали куличи. Как следствие, погиб приехавший за продукцией мужчина и пострадала женщина. Харьков этим утром испытал масштабную атаку баллистическими ракетами: повреждены многоквартирные дома и гражданское предприятие. Один человек погиб в собственной квартире, более 60 человек получили ранения, среди них пятеро детей", – сообщил омбудсман.

Он выразил соболезнования родным погибших и скорейшего восстановления пострадавшим.

"Ничего человечного, ничего святого нет у страны-террориста. Ее ежедневные атаки на украинцев — страшное тому свидетельство. Ужасно, что безнаказанные убийства стали для мира новой нормой. Давление на РФ – возможность спасти людей", – подчеркнул Лубинец.





Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня около 5 утра в Днепре прогремели взрывы. О последствиях ракетной атаки сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В результате ракетной атаки в самом Днепре повреждены фитнес-центр, гостиница и офис. В Подгородном загорелась сухая трава. Изуродованные частные дома и теплицы. В Новоалександровском обществе горело имущество в хозяйственном сооружении. Пожар был потушен. Никто не пострадал. По Никопольщине агрессор бил дронами-камикадзе, обстреливал из РСЗО "Град". Страдали Никополь, Мировская и Марганецкая громады. Избиты многоэтажка, частный дом, авто, линия электропередач и газопровод. Прошло без погибших и раненых.