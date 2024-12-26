В странах Европы резко упала готовность поддерживать Украину до победного конца

Готовность западноевропейских стран поддерживать Украину до полной победы значительно снизилась, свидетельствует декабрьский опрос YouGov, проведенный во Франции, Германии, Италии, Испании, Швеции, Дании и Великобритании.

Поддержка Украины в Европе ослабевает. Фото из открытых источников

Как пишет The Guardian, в критический для Киева момент, когда Россия активизирует военные действия, общественное мнение в Европе все больше склоняется к поиску компромиссов. Опрос показывает, что во всех семи странах уменьшилась поддержка идеи продления помощи Украине в ее окончательной победе. В то же время возросло количество граждан, выступающих за прекращение войны путем переговоров, даже если это будет означать сохранение российского контроля над частями украинских территорий.

Лишь три страны имеют больше поддержки варианта помогать Украине до победного конца больше, чем идти на переговоры с территориальными уступками. В Швеции этот показатель самый высокий и составляет 50%, что на 14% меньше, чем в начале года. В Дании – 40%, а в Великобритании – 36%.

Лишь четверть населения поддерживает продолжение помощи Украине в ее окончательной победе в Испании, Франции и Германии. Самый низкий показатель такой поддержки в Италии – 15%.

Красный цвет – поддержка Украины до победного конца, синий – переговоры путем территориальных уступок

Большинство европейцев до сих пор считают, что Украина не получает достаточной поддержки Запада, однако лишь меньшинство считает, что их стране следует увеличить поддержку Украины. Как указывает британское издание, остается непонятным, отражает ли это изменение снижение интереса, или рост усталости.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у американцев изменилось отношение к окончанию войны в Украине

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