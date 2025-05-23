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В Стамбуле прошел обмен пленными: первые подробности

Первый этап обмена пленными прошел в Стамбуле

23 мая 2025, 16:53 comments2137
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Ткачик Олеся

В Минобороны РФ сообщили о том, что в Стамбуле 23 мая прошел первый этап обмена пленными между Украиной и Россией.

В Стамбуле прошел обмен пленными: первые подробности

Обмен пленными

По данным оборонного ведомства страны-агрессора, Украина и РФ вернули домой по 270 военных и по 120 гражданских лиц. В России говорят, что среди возвращенных в РФ есть якобы и жители Курской области.

"23 мая текущего года в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая текущего года в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц", — сказано в сообщении Минобороны РФ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на прошлой неделе Служба безопасности Украины официально подтвердила начало подготовки к самому масштабному обмену военнопленными с Российской Федерацией. Речь идет о договоренности, достигнутой во время переговоров между украинской и российской делегациями в Стамбуле 16 мая 2025 года, согласно которой запланировано одновременное увольнение по 1000 человек с каждой стороны.

В ведомстве заявили, что объединенный центр по координации поиска и освобождения пленных при Службе безопасности Украины уже приступил к подготовительным мероприятиям к обмену 1000 на 1000 человек.

При этом отмечалось, что обмен пленными в формате 1000 на 1000 очень трудоемкий процесс и займет несколько дней.

Также "Комментарии" рассказывал, что Трамп уже заявлял о том, что обмен пленными между Украиной и РФ состоялся.




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Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk/24031749
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