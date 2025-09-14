В США заявили о возможности закончить войну в Украине уже завтра: как это возможно

Специальный представитель президента США Кит Келлог заявил, что война России против Украины могла бы закончиться уже на следующий день, если бы Пекин перестал поддерживать Москву. По его словам, именно Китай ныне играет ключевую роль в возможности Кремля продолжать агрессию.

Кит Келлог. Фото из открытых источников

Кит Келлог выступил на 21-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), где отметил, что в отношениях между Россией и Китаем Москва является "младшим партнером". Представитель Трампа уверен, что без помощи Китая Россия бы быстро закончила войну в Украине.

"У китайцев и экономическая мощь, и военная мощь, и историческое превосходство. Я думаю, если бы Китай отрезал помощь России, уже завтра бы война закончилась. Без китайской поддержки Россия не могла бы этого делать", – сказал Келлог.

Спецпредставитель президента США подчеркнул, что экономическое и технологическое сотрудничество между Москвой и Пекином позволяет Кремлю компенсировать санкционное давление Запада и продолжать военные действия.

Оценивая ситуацию на фронте, Келлог заметил, что, несмотря на отдельные локальные успехи, Россия не способна достичь стратегической победы.

"Не так уж они мощны, как хотели бы считать. Да, у них сильная армия, но не такая сильная, как они о себе заявляют", — заметил Келлог.

По словам Келлога, если Россия действительно находилась бы в выигрышной позиции, ей не пришлось бы завозить тысячи северокорейских военных для участия в боевых действиях.

