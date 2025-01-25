В США заявили о страхе Путина: какая угроза Трампа все же подействовала

Российский диктатор Владимир Путин пытается отговорить президента США Дональда Трампа от намерений снизить мировые цены на нефть. В таком случае диктатор не сможет финансировать войну против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Американские аналитики напомнили заявление президента США Дональда Трампа о том, что цены на нефть сейчас "достаточно высокие", чтобы Россия могла продолжать военные действия в Украине и призыв к ОПЕК "снизить стоимость нефти".

Путин во время интервью 24 января ответил Трампу и заявил, что Россия и США являются крупными производителями и потребителями нефти, и что "слишком высокие цены — это плохо" как для американской, так и для российской экономики. Диктатор утверждал, что Россия и США полагаются на энергетические ресурсы для внутренней промышленности, и что "слишком низкие цены" подорвут инвестиционные возможности энергетических компаний. Таким образом Путин пытался изобразить более современную и диверсифицированную экономику США, как функционирующую подобно экономике России, которая является нефтегазовой державой, в значительной степени, зависящей от доходов от экспорта энергоносителей.

В ISW убеждены, что падение цен на нефть приведет к уменьшению доходов федерального бюджета России и риску дестабилизации стабильности российского режима, а также к уменьшению доли России на мировом нефтяном рынке и ее экономического влияния на мировой арене.

Кроме того, отмечают в Институте, акцент Путина на необходимости удерживать цены ради инвестиций энергетических компаний также демонстрирует, насколько он считает необходимым угождать элите своего ближайшего окружения, которая имеет личные интересы в энергетическом секторе.

Также в ведомстве убеждены, что сосредоточенность Путина на интересах своего ближайшего окружения контрастирует с большим вниманием американских лидеров к населению, которое имеет право голоса, и к более широкому кругу бизнес-интересов, которые получают выгоду от снижения цен на энергоносители.

"Попытка Путина представить снижение цен на нефть как противоречащее интересам США свидетельствует о том, что Путин боится вреда, который такая политика может нанести России. Он пытается убедить Трампа отказаться от этих предложений, не уступая при этом настоянию президента на содержательных переговорах по прекращению войны", — считают в ISW.

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