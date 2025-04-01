В США заявили о продвижении россиян в Сумской области

Российские войска недавно продвинулись вдоль границ Сумско-Курской области на фоне продолженных усилий России вытеснить украинские войска из Курской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию американского Института изучения войны (ISW).

Иллюстративное фото

Геолокационные кадры, опубликованные 28 марта, показывают, что российские войска недавно захватили Веселовку Сумской области (севернее города Сумы). 31 марта Министерство обороны России (МО) опубликовало кадры, геолоцированные ISW, указывающие на то, что подразделения российского 137-го полка воздушно-десантных (ВДВ) (106-й дивизии ВДВ) продвинулись в центре Гоголевки Курской области (юго-западнее Суджи).

Отмечается, что русские войска наступали северо-восточнее города Сумы вблизи Новенького и Журавки; юго-западнее Суджи близ Олешни; и к югу от Суджи возле Гуево 31 марта.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что оккупанты заявили в субботу о захвате населенного пункта Веселовка на Сумщине. Об этом первым заявило в своде Минобороны РФ.

По данным Центра стратегической коммуникации и информационной безопасности, на территории Сумщины прорыв российских войск через украинскую границу не зафиксирован. В то же время противник продолжает действовать малыми штурмовыми группами. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Демченко объяснил, что напротив занятой Силами обороны территории Курщины россияне накопили свои силы "достаточно немаленькие и по личному составу, и по технике", которыми пытается выбить украинские войска из Курской области.

"И собственно эти же силы, но в виде малых штурмовых групп, враг пытается использовать по направлению населенного пункта Новенькое и Журавки. Не могу исключать, что враг попытается применять такую же тактику и на направлении других населенных пунктов, фактически пытаясь расширить зону боев по границе или по территории Украины", — сказал спикер.

Также "Комментарии" писали , что враждебное Министерство обороны РФ в новой сводке сообщило об оккупации Вооруженными Силами РФ трех населенных пунктов на территории Украины. Захват украинских территорий в Минобороны страны-агрессора называют "освобождением".