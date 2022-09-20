В США заявили о панике в Кремле – назвали причину

Призывы к Москве о немедленном проведении "референдума" об аннексии со стороны марионеточных квазиобразований "ДНР" и "ЛНР" свидетельствуют о том, что в рядах коллаборантов увеличиваются панические настроения, что непосредственно связано с успешным контрнаступлением ВСУ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

ВСУ. Фото: Getty Images

В отчете говорится, российские силы не контролируют всю Донецкую и Луганскую области. Таким образом, аннексия заявленных территорий приведет к аннексии Россией территорий, которые, по определению Кремля, будут частично "оккупированы" законными украинскими властями.

Украинские удары по аннексированному Россией Крыму ясно демонстрируют, что они не вызывают автоматического ответа России против НАТО. Остается очень неясным, готов ли президент России Владимир Путин поставить себя в безвыходное положение ради сомнительной выгоды от того, что ему будет легче угрожать НАТО или Украине эскалацией, которую он вряд ли проведет на данном этапе войны, отмечают аналитики.

У российского руководства заканчиваются способы попытаться остановить украинские силы, которые продвигаются через реку Оскол.



Кремль может полагать, что частичная аннексия может привести к вербовке дополнительных сил как внутри России, так и с недавно аннексированной украинской территории.



Российские силы отчаянно пытаются мобилизовать дополнительные силы из всех возможных источников, чтобы пополнить свои сильно ослабленные и деморализованные подразделения, но оказались неспособными создать значительную боевую мощь.



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