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В США заявили, что Украине невыгодно перемирие: в чем опасность

Украина может потерять одну пятую территорий, если пойдет на перемирие с Россией.

сегодня, 09:35
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Slava Kot

Бывший советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что возможное перемирие, предложенное в ходе переговоров США и Украины в Саудовской Аравии, может быть невыгодно для Киева. По его словам, Украина рискует отдать России 20% своих территорий.

В США заявили, что Украине невыгодно перемирие: в чем опасность

Джон Болтон. Фото из открытых источников

Джон Болтон в эфире CNN прокомментировал идею 30-дневного прекращения огня, возникшую в ходе переговоров между Украиной и США. По его словам, Украина может в итоге лишиться территории.

"Откровенно говоря, я не думаю, что прекращение огня в интересах Украины. Она может отдать России 20% территорий", — сказав Болтон.

Бывший советник Трампа отметил, что временная заморозка войны и начало бесконечных переговоров в нейтральной столице может создать "новую границу" на линии огня. Кроме того, по мнению Болтона, Зеленский вынужден был пойти на такие условия, чтобы возобновить помощь от США.

"Я думаю, что Зеленский должен был согласиться на прекращение огня в Саудовской Аравии, потому что ему нужно было вернуть военную помощь США, помощь разведки. Ему пришлось попытаться восстановить ситуацию после фиаско в Овальном кабинете. Так что, конечно, он согласился на это, и он вернул военную помощь", — сказал Болтон.

В итоге Болтон считает, что Путин может согласиться на переговоры, "чтобы не потерять то, что он получил от Трампа".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у букмекеров резко изменились шансы на прекращение огня между Украиной и Россией в 2025 году.

Также "Комментарии" писали, что в США рассказали, что стоит за альтернативным соглашением Путина о перемирии с Украиной.



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Источник: https://thehill.com/policy/international/5191780-trump-russia-ceasefire-ukraine-john-bolton/
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