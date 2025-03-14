В США заявили, что Украине невыгодно перемирие: в чем опасность

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Slava Kot
Бывший советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что возможное перемирие, предложенное в ходе переговоров США и Украины в Саудовской Аравии, может быть невыгодно для Киева. По его словам, Украина рискует отдать России 20% своих территорий.
Джон Болтон. Фото из открытых источников
Джон Болтон в эфире CNN прокомментировал идею 30-дневного прекращения огня, возникшую в ходе переговоров между Украиной и США. По его словам, Украина может в итоге лишиться территории.
Бывший советник Трампа отметил, что временная заморозка войны и начало бесконечных переговоров в нейтральной столице может создать "новую границу" на линии огня. Кроме того, по мнению Болтона, Зеленский вынужден был пойти на такие условия, чтобы возобновить помощь от США.
В итоге Болтон считает, что Путин может согласиться на переговоры, "чтобы не потерять то, что он получил от Трампа".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у букмекеров резко изменились шансы на прекращение огня между Украиной и Россией в 2025 году.
Также "Комментарии" писали, что в США рассказали, что стоит за альтернативным соглашением Путина о перемирии с Украиной.
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