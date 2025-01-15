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В США заговорили о мешках для трупов для северных корейцев: какие потери войск КНДР

В США сказали, что войска КНДР в боях на территории Курской области несут большие потери

сегодня, 16:57
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Ткачик Олеся

Войска КНДР, которые в РФ направил Ким Чен Ын, несут большие потери в боях против Сил обороны в Курской области. Об этом, в частности, заявил советник Белого дома Джон Кирби. В этом контексте он выразил надежду, что Россия выдала им достаточное количество мешков для трупов.

В США заговорили о мешках для трупов для северных корейцев: какие потери войск КНДР

Войска КНДР

"Что касается потерь КНДР в Украине, мы знаем, что там в боях растет количество убитых и раненых северокорейских солдат", — заявил Кирби.

При этом он не назвал точные цифры погибших и раненых северных корейцев, сославшись на то, что эта информация является разведывательной. Впрочем, Кирби все же подтвердил, что военные КНДР гибнут, получают ранения и попадают в плен в ВСУ.

"Видимо, они получили какое-то вооружение, определенную подготовку от россиян. Я надеюсь, что россияне также продолжат снабжать их мешками для трупов, потому что это им понадобится, если они собираются дальше сражаться с украинскими силами в Курской области", — отметил Кирби.

Кроме того, представитель Белого дома добавил, что присутствие войск из КНДР указывает на то, в каком действительно отчаянии находится кремлевский диктатор Владимир Путин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинские военные взяли в плен двух военных КНДР в Курской области. Сделать это было непросто, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, обычно россияне и другие военные из Северной Кореи добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранилось доказательств участия солдат Северной Кореи в войне против Украины.

Также "Комментарии" рассказывали , что в СБУ сообщили подробности относительно операции ВСУ. В частности, известно, что двое военных КНДР взяли в плен 9 января 2025 года. Один из них был задержан бойцами тактической группы №84 ССО, другой — воинами-десантниками Вооруженных Сил Украины. Известно, что северные корейцы получили ранения, им предоставили всю необходимую медицинскую помощь и отправили в Киев. В СБУ сообщили, что взять в плен военные не владеют ни английским, ни русским языками. Общение с ними осуществляется посредством переводчиков корейского языка в сотрудничестве с разведкой Южной Кореи.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3948648-u-bilomu-domi-radat-rosianam-vidati-vijskovim-kndr-bilse-miskiv-dla-trupiv.html
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