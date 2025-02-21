У Президента Украины Владимира Зеленского немного — если вообще есть — сторонников в ближайшем окружении президента Трампа, поскольку испорченные отношения между двумя грозят взорвать позиции Киева на мирных переговорах с Россией. Об этом пишет американское издание New York Post.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Хотя ухудшение отношений между Вашингтоном и Киевом кажется внезапным, источник, знакомый с дискуссиями в Белом доме, сообщил The Post в четверг: "Для меня в этом нет ничего нового".

"Я слышал несколько месяцев назад, что пришло время для выборов и нового руководства", — добавил этот мужчина, который сказал, что общественный срыв еще долго ждал и настроения против Зеленского широко распространены в Западном крыле.

"Настоящий вопрос в том, сказал ли кто-то [Трампу], что он им очень, очень нравится?" – сообщил источник украинского президента.

Второй источник, близкий к Трампу, согласился с этой оценкой и предположил, что "лучшим случаем для [Зеленского] и мира является то, чтобы он немедленно уехал во Францию".

Между тем, официальный представитель Белого дома частно поделился своими взглядами против Зеленского, сказав The Post, что "как и Папа Римский, я не сторонник того, кто запрещает церкви" — имея в виду августовский закон Зеленского, запретивший религиозные организации, связанные с Русской православной церковью, имеющей тесные отношения с Кремлем.

Этот чиновник добавил, что Республиканская партия "является большой палаткой против Украины", и заявил, что в Белом доме есть "люди, имеющие традиционную позицию Республиканской партии относительно Зеленского", хотя это лицо не привело никаких примеров.

Бывшие адвокаты Украины в Белом доме, включая советника по национальной безопасности Майка Уолца, выступили за Трампа, чтобы "разорвать" Зеленского и "сдержать огонь" по диктатору России Владимиру Путину.

"Президент Трамп, очевидно, сейчас очень разочарован президентом Зеленским", — сказал Уолц в четверг на брифинге в Белом доме, где он, кажется, указал на замедление поставок оружия после того, как украинский парламентарий заявил, что "оружие, которое планировалось продать, прекратилось".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что представитель Финляндии Мика Аалтола из Европейской народной партии заявил, что президент США Дональд Трамп установил дедлайн для Европы по ситуации на войне в Украине. По его словам, Трамп ожидает, что Европа примет его мирное соглашение, в противном случае США выведут свои войска из европейского континента.