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В США узнали новую тактику россиян, которую они используют во время летнего наступления

Американские аналитики узнали, что россияне придумали тактику наступления, которая должна была бы уберечь оккупантов от украинских дронов

сегодня, 07:37
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Ткачик Олеся

Российские оккупанты готовятся активно применять мотоциклы в своих наступательных действиях в течение лета и осени 2025 года, сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

В США узнали новую тактику россиян, которую они используют во время летнего наступления

Война в Украине

В частности, они отмечают, что российские войска планируют систематически интегрировать использование мотоциклов в боевые операции, таким образом, они стремятся минимизировать риски поражения со стороны украинских беспилотников.

Как указывают американские аналитики, 26 апреля министерство обороны России обнародовало видео по тренировкам военных вероятного состава 299-го воздушно-десантного полка. На кадрах видно, как небольшие группы – по 2–3 человека – отрабатывают элементы наступательной и оборонительной тактики на мотоциклах на одном из полигонов.

В ISW отмечают, что эти учения свидетельствуют о разработке тактической доктрины по регулярному использованию мотоциклов в боевых действиях. Аналитики предполагают, что российские войска могут получить больше мотоциклов для использования на фронте в Украине.

Вместе с тем, спикер ОТУ "Харьков" Павел Шамшин также подтвердил, что украинская разведка зафиксировала обучение российских солдат по применению мотоциклов в боях. Он подчеркнул, что мотоциклы дают оккупантам возможность быстрее передвигаться и маневрировать, что чрезвычайно важно во избежание атак украинских дронов. В то же время, отметил Шамшин, громкий звук двигателя усложняет солдатам своевременное обнаружение приближения беспилотников.

По данным ISW, Россия усиливает тенденцию к применению механизированных и комбинированных моторизованных штурмов. Оккупанты активно используют как мотоциклы, так и гражданский транспорт для перевозки пехоты вдоль линии фронта.

При этом эксперты Института отмечают, что российское командование вынуждено изменять тактику, чтобы компенсировать потери бронетехники, которые войска понесли летом и в начале осени 2024 года, и уменьшить уязвимость перед ударами украинских дронов.

Кроме того, аналитики обратили внимание на недавние события под Богатырем, где российские войска провели моторизованный штурм, используя исключительно мотоциклы и гражданские автомобили.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о главной лжи США по поводу войны в Украине.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-26-2025
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