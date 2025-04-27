Российские оккупанты готовятся активно применять мотоциклы в своих наступательных действиях в течение лета и осени 2025 года, сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Война в Украине

В частности, они отмечают, что российские войска планируют систематически интегрировать использование мотоциклов в боевые операции, таким образом, они стремятся минимизировать риски поражения со стороны украинских беспилотников.

Как указывают американские аналитики, 26 апреля министерство обороны России обнародовало видео по тренировкам военных вероятного состава 299-го воздушно-десантного полка. На кадрах видно, как небольшие группы – по 2–3 человека – отрабатывают элементы наступательной и оборонительной тактики на мотоциклах на одном из полигонов.

В ISW отмечают, что эти учения свидетельствуют о разработке тактической доктрины по регулярному использованию мотоциклов в боевых действиях. Аналитики предполагают, что российские войска могут получить больше мотоциклов для использования на фронте в Украине.

Вместе с тем, спикер ОТУ "Харьков" Павел Шамшин также подтвердил, что украинская разведка зафиксировала обучение российских солдат по применению мотоциклов в боях. Он подчеркнул, что мотоциклы дают оккупантам возможность быстрее передвигаться и маневрировать, что чрезвычайно важно во избежание атак украинских дронов. В то же время, отметил Шамшин, громкий звук двигателя усложняет солдатам своевременное обнаружение приближения беспилотников.

По данным ISW, Россия усиливает тенденцию к применению механизированных и комбинированных моторизованных штурмов. Оккупанты активно используют как мотоциклы, так и гражданский транспорт для перевозки пехоты вдоль линии фронта.

При этом эксперты Института отмечают, что российское командование вынуждено изменять тактику, чтобы компенсировать потери бронетехники, которые войска понесли летом и в начале осени 2024 года, и уменьшить уязвимость перед ударами украинских дронов.

Кроме того, аналитики обратили внимание на недавние события под Богатырем, где российские войска провели моторизованный штурм, используя исключительно мотоциклы и гражданские автомобили.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о главной лжи США по поводу войны в Украине.



