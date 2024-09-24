logo

BTC/USD

63056.53

ETH/USD

2611.85

LTC/USD

66.10

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

46.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В США уже есть решение по ударах вглубь России: WP узнало, подействовали ли аргументы Зеленского
commentss НОВОСТИ Все новости

В США уже есть решение по ударах вглубь России: WP узнало, подействовали ли аргументы Зеленского

Вашингтон считает, что текущий запрос Украины не оправдывает риска эскалации со стороны России

сегодня, 13:54
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Представители Белого дома и Пентагона заявили, что украинские лидеры во главе с президентом Владимиром Зеленским не представили достаточно убедительных доводов в пользу того, что удары по целям в России с помощью дальнобойных ракет значительно повлияют на ход войны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post".

В США уже есть решение по ударах вглубь России: WP узнало, подействовали ли аргументы Зеленского

США. Фото: из открытых источников

Американские чиновники придерживаются мнения, что атаки на объекты в Крыму, которые Украина проводила ранее, доказали свою эффективность, заставив некоторые российские войска отступить с полуострова.

Один из американских представителей отметил, что текущий запрос Украины не оправдывает риска эскалации со стороны России. Он подчеркнул, что запасы ракет ограничены, а Россия уже вывела 90% самолетов, запускающих планирующие бомбы, за пределы зоны действия ракет ATACMS. Таким образом, изменение политики США в отношении дальнобойного вооружения не окажет значительного влияния на боевые действия.

Однако европейские военные и дипломаты возражают против такого подхода, утверждая, что удары по России с большей дальности могут оказать более весомое влияние на конфликт, и критикуют отказ США снять ограничения на использование западного оружия.

Читайте также на портале "Комментарии" — это решение давно обсуждали: изменил ли Лондон свою позицию по ударах ВСУ вглубь РФ.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Украины единственный способ защитить себя – начать бить вглубь России по военным базам, артиллерии, ракетным установкам и аэродромам, которые россияне используют почти каждый день для атак. Об этом в интервью американскому журналу Foreign Policy заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг добавил, что выступает за ослабление ограничений использования для ударов западного оружия.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости