Представители Белого дома и Пентагона заявили, что украинские лидеры во главе с президентом Владимиром Зеленским не представили достаточно убедительных доводов в пользу того, что удары по целям в России с помощью дальнобойных ракет значительно повлияют на ход войны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post".

США. Фото: из открытых источников

Американские чиновники придерживаются мнения, что атаки на объекты в Крыму, которые Украина проводила ранее, доказали свою эффективность, заставив некоторые российские войска отступить с полуострова.

Один из американских представителей отметил, что текущий запрос Украины не оправдывает риска эскалации со стороны России. Он подчеркнул, что запасы ракет ограничены, а Россия уже вывела 90% самолетов, запускающих планирующие бомбы, за пределы зоны действия ракет ATACMS. Таким образом, изменение политики США в отношении дальнобойного вооружения не окажет значительного влияния на боевые действия.

Однако европейские военные и дипломаты возражают против такого подхода, утверждая, что удары по России с большей дальности могут оказать более весомое влияние на конфликт, и критикуют отказ США снять ограничения на использование западного оружия.

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Также издание "Комментарии" сообщало – у Украины единственный способ защитить себя – начать бить вглубь России по военным базам, артиллерии, ракетным установкам и аэродромам, которые россияне используют почти каждый день для атак. Об этом в интервью американскому журналу Foreign Policy заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг добавил, что выступает за ослабление ограничений использования для ударов западного оружия.



