Российские войска потеряли почти 200 танков, более 650 бронированных машин и понесли потери примерно 80 000 человек при захвате примерно 1500 квадратных километров во время усиленных российских наступательных операций в сентябре и октябре 2024 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Оккупант. Фото из открытых источников

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил Великобритании The Telegraph 9 ноября заявил, что разведка Великобритании считает, что российские потери "достигли нового максимума" в октябре 2024 года, и что российские силы понесли среднесуточные потери в 1345 военнослужащих в день или около 41 в октябре 2024г.

Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные украинского Генштаба ранее сообщало, что в сентябре 2024 года российские войска понесли рекордно высокое среднесуточное количество потерь – 1271 военнослужащий в день или около 38 130 потерь. Таким образом, за последние два месяца российские силы понесли примерно 80 110 потерь – примерно на 20 000 больше потерь, чем американские силы за почти 20 лет операций в Ираке и Афганистане.

Данные, собранные основателем Oryx Якубом Яновским, свидетельствуют о том, что российские войска также лишились 197 танков, 661 бронетранспортера (БТР) и 65 артиллерийских систем калибра более 100 мм по всей линии фронта в сентябре и октябре 2024 года.

В обмен на эти потери российские войска захватили и отвоевали в общей сложности 1517 квадратных километров – территорию менее трети размера штата Делавер – по всей Украине и Курской области. За последние два месяца российские войска активизировали наступательные операции вблизи Купянска Харьковской области и Селидово, Курахово и Угледара Донецкой области, и им удалось продвигаться несколько быстрее, чем российские силы продвигались в течение последних двух лет. Российские войска недавно захватили Угледар и Селидово, но еще не достигли значительного прогресса в оперативном плане, и российские войска в большинстве своем продвигались в течение этого времени открытыми полями и небольшими поселениями.

Ранее ISW получило данные, свидетельствующие о том, что только в Покровском районе с октября 2023 года российские войска потеряли по меньшей мере пять дивизий бронетехники и танков. Оккупанты, вероятно, накопили большое количество техники в приоритетных районах фронта, но сокращение запасов танков и бронетехники советских времен и текущие темпы производства бронетехники, вероятно, сделают такие потери непомерными в долгосрочной перспективе. Министр обороны США Ллойд Остин 31 октября заявил, что российские силы несут примерно 1200 потерь в день, или около 36 000 потерь в месяц, и ISW недавно заметила признаки того, что российская армия пытается набрать достаточное количество солдат, чтобы компенсировать потери на передовой.