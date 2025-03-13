В США сообщили, как будут контролировать соблюдение перемирия в Украине

На переговорах в Саудовской Аравии украинская и российская делегации согласовали установление перемирия на фронте сроком на месяц. Впрочем, есть опасения, что РФ, если и согласится с ним, будет его нарушать.

Перемирие в Украине

Но госсекретарь Марк Рубио заявил, что Соединенные Штаты будут мониторить режим прекращения огня. Более того, по его словам, сейчас это делать гораздо проще, чем когда-либо.

"Интересная вещь по поводу современной войны в том, что мониторить ее легче, чем прежде. Есть очень много "глаз" на земле и сверху, коммерческие спутники. Будет довольно трудно скрыть удары дронами, ракетами, баллистикой, артиллерией. Мы считаем, что это можно будет мониторить", — отметил Рубио.

При этом госсекретарь США выразил надежду, что Кремль тоже согласится на временное перемирие. Если Россия даст "добро", тогда, по словам Рубио, необходимо будет решить, кому Киев и Москва доверят мониторинг прекращения огня "на земле" с помощью стрелкового оружия.

Рубио считает, что с этим проблем не должно возникнуть.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Офисе президента объяснили, почему решили установить перемирие на фронте сроком на 30 дней. В частности, как пояснил Жовква, Россия всегда нарушала режим прекращения огня. Максимально их придерживалось две недели. Именно поэтому и был выбран срок в 30 дней, который четко укажет на то, готова ли на самом деле Россия к прекращению боевых действий.

В ОП пока не знают, согласится ли РФ на перемирие. Впрочем, если Путин согласится пойти на него, тогда необходимо разработать технические детали, как отслеживать его соблюдение.



