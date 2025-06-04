В США шокировали заявлением о продолжении военной помощи Украине

Соединенные Штаты пока не приняли окончательные решения по дальнейшему оказанию военной или гуманитарной помощи Украине. Об этом сообщил представитель США при НАТО Мэтью Витакер во время онлайн-брифинга накануне встречи министров обороны стран-членов Альянса в Брюсселе.

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Витакер отметил, что президент Дональд Трамп стремится к скорейшему завершению войны в Украине, однако убежден, что путь к миру не лежит из-за военного решения. По его мнению, вооруженный конфликт может завершиться только за столом переговоров – при условии, что обе стороны продемонстрируют готовность к конструктивному диалогу.

"Президент Трамп хочет покончить с этой войной, но осознает: решить ее военными средствами невозможно. Нужно общее, дипломатическое решение. И пока Украина и Россия не проявят готовности сесть за стол переговоров, этот кровавый конфликт, к сожалению, будет продолжаться", — подчеркнул дипломат.

Витакер также подчеркнул, что США сосредоточены на создании условий для мирного урегулирования конфликта при поддержке администрации Трампа. Именно по этой причине официальные решения о новом пакете помощи Украине еще не приняты.

Отдельно посол обратил внимание на стратегическую цель укрепления обороноспособности всего Североатлантического альянса. В частности, он упомянул о Гаагском оборонном обязательстве — рамочную договоренность, призванную гарантировать стабильный рост инвестиций в сферу обороны со стороны всех стран НАТО. Это, по словам Витакера, является ключом к обеспечению безопасности евроатлантического пространства.

Как уже писали "Комментарии", Россия готовится к очередной наступательной кампании, и украинские военные это прекрасно понимают, утверждает военный эксперт Олег Жданов. В то же время, по его словам, если Европейский Союз сможет преодолеть собственную зависимость от США и страх перед возможным возвращением Дональда Трампа, она вполне способна взять на себя лидерство в поддержке Украины.