В США шокировали заявлением о продолжении военной помощи Украине

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Клименко Елена
Соединенные Штаты пока не приняли окончательные решения по дальнейшему оказанию военной или гуманитарной помощи Украине. Об этом сообщил представитель США при НАТО Мэтью Витакер во время онлайн-брифинга накануне встречи министров обороны стран-членов Альянса в Брюсселе.
Фото: из открытых источников
Витакер отметил, что президент Дональд Трамп стремится к скорейшему завершению войны в Украине, однако убежден, что путь к миру не лежит из-за военного решения. По его мнению, вооруженный конфликт может завершиться только за столом переговоров – при условии, что обе стороны продемонстрируют готовность к конструктивному диалогу.
Витакер также подчеркнул, что США сосредоточены на создании условий для мирного урегулирования конфликта при поддержке администрации Трампа. Именно по этой причине официальные решения о новом пакете помощи Украине еще не приняты.
Отдельно посол обратил внимание на стратегическую цель укрепления обороноспособности всего Североатлантического альянса. В частности, он упомянул о Гаагском оборонном обязательстве — рамочную договоренность, призванную гарантировать стабильный рост инвестиций в сферу обороны со стороны всех стран НАТО. Это, по словам Витакера, является ключом к обеспечению безопасности евроатлантического пространства.
Как уже писали "Комментарии", Россия готовится к очередной наступательной кампании, и украинские военные это прекрасно понимают, утверждает военный эксперт Олег Жданов. В то же время, по его словам, если Европейский Союз сможет преодолеть собственную зависимость от США и страх перед возможным возвращением Дональда Трампа, она вполне способна взять на себя лидерство в поддержке Украины.
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