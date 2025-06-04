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В США шокировали заявлением о продолжении военной помощи Украине

Дальнейшая помощь Украине зависит от успеха дипломатических усилий

сегодня, 16:30 comments1720
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Клименко Елена

Соединенные Штаты пока не приняли окончательные решения по дальнейшему оказанию военной или гуманитарной помощи Украине. Об этом сообщил представитель США при НАТО Мэтью Витакер во время онлайн-брифинга накануне встречи министров обороны стран-членов Альянса в Брюсселе.

В США шокировали заявлением о продолжении военной помощи Украине

Фото: из открытых источников

Витакер отметил, что президент Дональд Трамп стремится к скорейшему завершению войны в Украине, однако убежден, что путь к миру не лежит из-за военного решения. По его мнению, вооруженный конфликт может завершиться только за столом переговоров – при условии, что обе стороны продемонстрируют готовность к конструктивному диалогу.

"Президент Трамп хочет покончить с этой войной, но осознает: решить ее военными средствами невозможно. Нужно общее, дипломатическое решение. И пока Украина и Россия не проявят готовности сесть за стол переговоров, этот кровавый конфликт, к сожалению, будет продолжаться", — подчеркнул дипломат.

Витакер также подчеркнул, что США сосредоточены на создании условий для мирного урегулирования конфликта при поддержке администрации Трампа. Именно по этой причине официальные решения о новом пакете помощи Украине еще не приняты.

Отдельно посол обратил внимание на стратегическую цель укрепления обороноспособности всего Североатлантического альянса. В частности, он упомянул о Гаагском оборонном обязательстве — рамочную договоренность, призванную гарантировать стабильный рост инвестиций в сферу обороны со стороны всех стран НАТО. Это, по словам Витакера, является ключом к обеспечению безопасности евроатлантического пространства.

Как уже писали "Комментарии", Россия готовится к очередной наступательной кампании, и украинские военные это прекрасно понимают, утверждает военный эксперт Олег Жданов. В то же время, по его словам, если Европейский Союз сможет преодолеть собственную зависимость от США и страх перед возможным возвращением Дональда Трампа, она вполне способна взять на себя лидерство в поддержке Украины.



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