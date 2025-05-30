logo

BTC/USD

106070.18

ETH/USD

2635.70

LTC/USD

91.76

USD/UAH

41.72

EUR/UAH

47.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В США сделали заявление: кто еще отправится на переговоры в Стамбул, кроме РФ и Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

В США сделали заявление: кто еще отправится на переговоры в Стамбул, кроме РФ и Украины

На переговорах в Стамбуле будут представители США, Германии, Великобритании и Франции

сегодня, 07:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На следующем раунде мирных переговоров между Украиной и Россией, которые должны состояться 2 июня в Стамбуле, ожидается участие советников по безопасности из США, Франции, Германии и Великобритании. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью ABC News сделал специальный посланник президента США Дональда Трампа генерал Кит Келлог. 

В США сделали заявление: кто еще отправится на переговоры в Стамбул, кроме РФ и Украины

Переговоры. Фото: из открытых источников

Генерал рассказал, что к переговорам в Стамбуле к украинской и американской делегациям присоединятся советники по безопасности из Германии, Франции и Великобритании. Именно эта группа, по его словам, ранее участвовала в формировании украинского варианта "меморандума" из 22 пунктов во время встреч в Лондоне и Париже.

При этом Келлог уже сейчас называет проблемой то, что российская сторона не представила заблаговременно свой вариант так называемого "меморандума". 

"Когда президент Трамп разговаривал с Путиным, тот сказал, что в течение недели передаст свой меморандум. Но мы до сих пор его не видели. Украинцы его не видели. Я спросил у руководителя аппарата президента Украины Андрея Ермака, видел ли он его. Он ответил, что нет. Я также говорил с главным украинским переговорщиком – Рустемом Умеровым, который будет вести переговоры в Стамбуле на следующей неделе. Он также не видел меморандума", – отметил Кит Келлог.

Он также акцентировал, что первоочередная цель переговоров – достижение всеобъемлющего прекращения огня в воздухе, на суше, море и ударов по гражданской инфраструктуре.

Читайте также на портале "Комментарии" — Соединенные Штаты Америки ожидают, что Россия и Украина проведут очередной раунд прямых переговоров на следующей неделе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://abcnews.go.com/International/video/gen-keith-kellogg-trump-frustrated-russias-level-unreasonableness-122316532
Теги:

Новости

Все новости