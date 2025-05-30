В США сделали заявление: кто еще отправится на переговоры в Стамбул, кроме РФ и Украины

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Кравцев Сергей
На следующем раунде мирных переговоров между Украиной и Россией, которые должны состояться 2 июня в Стамбуле, ожидается участие советников по безопасности из США, Франции, Германии и Великобритании. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью ABC News сделал специальный посланник президента США Дональда Трампа генерал Кит Келлог.
Переговоры. Фото: из открытых источников
Генерал рассказал, что к переговорам в Стамбуле к украинской и американской делегациям присоединятся советники по безопасности из Германии, Франции и Великобритании. Именно эта группа, по его словам, ранее участвовала в формировании украинского варианта "меморандума" из 22 пунктов во время встреч в Лондоне и Париже.
При этом Келлог уже сейчас называет проблемой то, что российская сторона не представила заблаговременно свой вариант так называемого "меморандума".
Он также акцентировал, что первоочередная цель переговоров – достижение всеобъемлющего прекращения огня в воздухе, на суше, море и ударов по гражданской инфраструктуре.
Читайте также на портале "Комментарии" — Соединенные Штаты Америки ожидают, что Россия и Украина проведут очередной раунд прямых переговоров на следующей неделе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга.
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