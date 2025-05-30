В США сделали заявление: кто еще отправится на переговоры в Стамбул, кроме РФ и Украины

На следующем раунде мирных переговоров между Украиной и Россией, которые должны состояться 2 июня в Стамбуле, ожидается участие советников по безопасности из США, Франции, Германии и Великобритании. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью ABC News сделал специальный посланник президента США Дональда Трампа генерал Кит Келлог.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Генерал рассказал, что к переговорам в Стамбуле к украинской и американской делегациям присоединятся советники по безопасности из Германии, Франции и Великобритании. Именно эта группа, по его словам, ранее участвовала в формировании украинского варианта "меморандума" из 22 пунктов во время встреч в Лондоне и Париже.

При этом Келлог уже сейчас называет проблемой то, что российская сторона не представила заблаговременно свой вариант так называемого "меморандума".

"Когда президент Трамп разговаривал с Путиным, тот сказал, что в течение недели передаст свой меморандум. Но мы до сих пор его не видели. Украинцы его не видели. Я спросил у руководителя аппарата президента Украины Андрея Ермака, видел ли он его. Он ответил, что нет. Я также говорил с главным украинским переговорщиком – Рустемом Умеровым, который будет вести переговоры в Стамбуле на следующей неделе. Он также не видел меморандума", – отметил Кит Келлог.

Он также акцентировал, что первоочередная цель переговоров – достижение всеобъемлющего прекращения огня в воздухе, на суше, море и ударов по гражданской инфраструктуре.

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