В США сделали предупреждение для Украины: что ждет страну в ближайшие месяцы

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) предупреждают, что Россия изменяет тактику воздушных атак против Украины и увеличивает потенциал массированных ударов. По их оценкам, уже осенью этого года Москва может быть способна запускать до 2000 беспилотников за одну ночь для ударов по Украине.

Россия готовит масштабные атаки по Украине Фото из открытых источников

По наблюдениям ISW, в последние недели российские войска начали чаще интегрировать ракеты в состав ночных ударов, ранее в основном состоявших из беспилотников. К тому же фиксируется рост плотности ракетных атак. Вместо единичных пусков все чаще наблюдается одновременное применение нескольких ракет по одной цели.

Аналитики подчеркивают, что российская оборонная промышленность существенно нарастила производство как беспилотников, так и ракет. Это позволяет Москве проводить все более масштабные атаки по украинским городам, особенно в ночное время.

"Российские войска могут быть способны нанести удары по Украине до 2000 беспилотников за одну ночь до ноября 2025 года, если текущая тенденция роста ночного использования российских беспилотников сохранится", — говорится в отчете ISW.

ISW отмечает, что Россия все чаще выбирает густонаселенные города как главные цели ударов. По мнению аналитиков, такая тактика стала элементом так называемой когнитивной войны, то есть психологического давления на украинское население и военно-политическое руководство. Цель Кремля – деморализация, снижение устойчивости общества и ослабление способности страны к долговременной обороне.

В отчете также отмечается, что одновременное использование ракет и дронов повышает сложность для украинских систем ПВО, которые вынуждены реагировать на атаки с разной скоростью, траекторией и типами вооружений. Аналитики ISW подчеркивают, что украинская противовоздушная оборона является ключевым фактором для сдерживания дальнейших ударов России. Особое внимание эксперты уделяют американским системам Patriot, которые уже доказали свою эффективность в борьбе с российскими баллистическими ракетами.

"Все более масштабные российские пакеты ударов подчеркивают критическую важность западной помощи по укреплению возможностей противовоздушной обороны Украины", — отмечают в ISW.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Западе назвали причину массированных российских ударов по Украине.

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