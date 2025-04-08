Американский инвестиционный банк Goldman Sachs сообщил, что текущие цены на облигации свидетельствуют о том, что рынки оценивают вероятность мирного соглашения по Украине на уровне 70%.

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Согласно информации Reuters, эта оценка значительно выше по сравнению с оценками, которые были до президентских выборов в США, запланированных на ноябрь 2024 года.

"Наши прогнозы показывают, что вероятность мирного соглашения выросла с менее чем 50% до выборов США до примерно 70% на данный момент", — отмечается в аналитической записке Goldman Sachs.

Однако отмечено, что эта оценка несколько ниже, чем ее максимум в 76%, зафиксирован в феврале.

Что касается войны в Украине и позиций сторон в переговорах, президент США Дональд Трамп, желающий быть запоминающимся как миротворец, неоднократно выражал желание завершить трехлетний конфликт, который его администрация считает прокси-войной между США и Россией.

В прошлом месяце российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия в принципе поддерживает предложение США по прекращению огня в Украине, но отметил, что боевые действия не прекратятся, пока не будут уточнены важные условия.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, подверг сомнению реалистичность условий Путина для прекращения огня, обвинив российского лидера в намерении продолжать войну.

Портал "Комментарии" писал, что несмотря на спорность многих моментов в соглашении с США о полезных ископаемых, следует понимать, что после восстановления стабильности у Украины появится возможность изменить глобальную цепочку поставок важнейших минералов. К такому выводу пришли аналитики издания The Independent.

Соглашение о полезных ископаемых. Фото из открытых источников Автору публикации отмечают, что полезные ископаемые Украины заняли центральное место в мировой геополитике, а американский лидер Дональд Трамп стремится заключить соглашение с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы получить доступ к ним.