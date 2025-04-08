logo

BTC/USD

78893.32

ETH/USD

1565.23

LTC/USD

71.38

USD/UAH

41.30

EUR/UAH

45.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В США резко увеличили перспективы мирного соглашения по Украине: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

В США резко увеличили перспективы мирного соглашения по Украине: детали

Перспективы относительно мирного соглашения по Украине выросли

сегодня, 12:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs сообщил, что текущие цены на облигации свидетельствуют о том, что рынки оценивают вероятность мирного соглашения по Украине на уровне 70%.

В США резко увеличили перспективы мирного соглашения по Украине: детали

Фото: из открытых источников

Согласно информации Reuters, эта оценка значительно выше по сравнению с оценками, которые были до президентских выборов в США, запланированных на ноябрь 2024 года.

"Наши прогнозы показывают, что вероятность мирного соглашения выросла с менее чем 50% до выборов США до примерно 70% на данный момент", — отмечается в аналитической записке Goldman Sachs.

Однако отмечено, что эта оценка несколько ниже, чем ее максимум в 76%, зафиксирован в феврале.

Что касается войны в Украине и позиций сторон в переговорах, президент США Дональд Трамп, желающий быть запоминающимся как миротворец, неоднократно выражал желание завершить трехлетний конфликт, который его администрация считает прокси-войной между США и Россией.

В прошлом месяце российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия в принципе поддерживает предложение США по прекращению огня в Украине, но отметил, что боевые действия не прекратятся, пока не будут уточнены важные условия.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, подверг сомнению реалистичность условий Путина для прекращения огня, обвинив российского лидера в намерении продолжать войну.

Портал "Комментарии" писал, что несмотря на спорность многих моментов в соглашении с США о полезных ископаемых, следует понимать, что после восстановления стабильности у Украины появится возможность изменить глобальную цепочку поставок важнейших минералов. К такому выводу пришли аналитики издания The Independent.

Соглашение о полезных ископаемых. Фото из открытых источников Автору публикации отмечают, что полезные ископаемые Украины заняли центральное место в мировой геополитике, а американский лидер Дональд Трамп стремится заключить соглашение с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы получить доступ к ним.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/markets/goldman-sachs-says-markets-pricing-70-probability-ukrainian-peace-deal-2025-04-08/
Теги:

Новости

Все новости