В США разозлились из-за действий Украины: что известно

В апреле 2022 года Украина поразила российский крейсер "Москва". Однако, вероятно, такие действия Украины разозлили Соединенные Штаты Америки.

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В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что информация о том, что в США разозлились, когда Украина без предупреждения и согласования атаковала российский крейсер "Москва" неправдива. Такую информацию, как сообщили в Центре, опубликовало издание The New York Times, в дальнейшем ее распространяли в Telegram российские пропагандисты.

Отмечается, что на самом деле операция, завершившаяся ликвидацией российского крейсера "Москва", — это инициатива и реализация исключительно ВМС ВСУ. Об этом заявил в эфире телемарафона 30 марта спикер военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

По словам Плетенчука, никаких дополнительных согласований для проведения операции, кроме украинского руководства, не требовалось.

Спикер также опроверг информацию, что Украина якобы получила координаты российского крейсера от США.

"Информация о координации и предоставлении точной информации места нахождения (крейсера, — ред.) не соответствует действительности, равно как и информация о том, что это необходимо было согласовывать (с США, — ред.)", — подытожил Плетенчук.

Напомним, что Россия, как писал портал "Комментарии", распространяет очередной фейк уже не только против Украины, но и некоторых европейских стран. Цель – испортить отношения между странами. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, информация о том, что Будапешт готовится к присоединению некоторых районов Закарпатья к Венгрии является фейком.



