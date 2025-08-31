В США разоблачили крупную манипуляцию России по поводу победы в войне над Украиной

Россия активно использует информационные манипуляции, чтобы создать впечатление быстрого прогресса на фронте и убедить западные страны, что ее победа над Украиной неизбежна. Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW).

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Фото из открытых источников

Аналитики Института изучения войны в своем отчете отмечают, что Кремль начал скоординированную информационную кампанию, которая имеет целью повлиять на общественное мнение Запада и побуждать страны уменьшить или прекратить поддержку Киева.

В качестве примера ISW указывает, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 30 августа заявил, что с марта 2025 года российские войска якобы захватили 3 500 кв. км территории Украины и 149 населенных пунктов, оккупировали 99,7% Луганской области, 79% Донецкой, 76% Херсонской и 74% Запорожской, продвинулись в Купянске на 50% и взяли под контроль 10 населенных пунктов на Лиманском направлении. В свою очередь министр обороны РФ Андрей Белоусов добавил, что российская армия якобы захватывает 600-700 кв. км в месяц.

Аналитики ISW опровергают эти данные и указывают на их существенное преувеличение. По подсчетам Института изучения войны, реальные достижения россиян с 1 марта составляют примерно 2346 кв. км и 130 населенных пунктов, продвижение в Купянске — всего 6,3%, а ряд заявленных сел остаются под контролем Украины. Кроме того, темпы наступления РФ составляют не 700, как утверждает Кремль, а 440-500 кв. км в месяц.

Также в ISW отмечают, что существующие территориальные достижения России происходят из-за значительных потерь личного состава.

"Российские войска понесут особо большие потери с зимы 2024 года, и эти потери происходят из-за непропорционально малых территориальных достижений. Любая оценка боевых действий и силы России должна учитывать как темпы продвижения, так и возникшие потери", — указывает ISW.

Российские СМИ "Медуза" и "Медиазона" подсчитали, что в 2024 году погибли не менее 93 000 российских военных. Это почти вдвое больше, чем в 2023 году. В то время как с начала 2025 года уже ликвидировано не менее 56 000.

Таким образом, Институт изучения войны считает, что цель этой кампании Кремля состоит в том, чтобы сломать веру Запада в способность Украины сопротивляться и создать ложное ощущение неизбежного поражения Киева. Москва хочет добиться сокращения военной помощи Украине и навязать выгодные для себя условия.

"Презентация Кремлем вероятно завышенной статистики территориальных достижений без критического контекста потерь, связанных с этими достижениями, вероятно, является попыткой манипулировать восприятием военных действий России и поддержать давнюю кремлевскую идею о том, что победа России на поле боя неизбежна. Это не так", — заключает ISW.

