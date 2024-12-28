Войска Северной Кореи понесут массовые потери в боях с украинскими бойцами, которые ведутся на территории Курской области. Как сообщает портал "Комментарии", об этом во время брифинга сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Reuters.

Военные КНДР. Фото: из открытых источников

СМИ пишет, что по данным Соединенных Штатов Америки, только за последнюю неделю в Курщине погибли или получили ранения 1000 бойцов КНДР.

"Очевидно, что российские и северокорейские военные лидеры рассматривают эти войска как расходный материал и отдают им приказы о безнадежных атаках на украинскую оборону", – говорится в материале.

Читайте на портале "Комментарии" — первый пленный солдат КНДР умер от обострения ран. Это произошло 27 декабря. Об этом пишет Yonhap со ссылкой на данные разведки Южной Кореи.

В материале говорится, что информацию о смерти первого пленного северокорейца Южная Корея получила из данных разведки "дружественной страны". По предварительным данным, он скончался в пятницу от обострения ран, пробыв в плену день.

"Мы подтвердили из-за разведывательной организации дружественной страны, что северокорейский солдат, захваченный 26 декабря живым, умер незадолго до того, как его ранения обострились", — заявили в Национальной службе разведки (NIS).

Также издание "Комментарии" сообщало – путинский режим продолжает использовать северокорейских солдат в боевых действиях против Украины. Войска КНДР в Курской области продолжают нести потери. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

По информации ГУР, поддержку и сопровождение штурмовых групп северокорейских войск в Курской области осуществляют подразделения БПЛА РФ.



