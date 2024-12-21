В США рассказали, почему для Украины поступают тревожные новости из Курщины

Российские военные недавно снова продвинулись в рамках украинского выступления в Курской области. В регионе продолжаются боевые действия. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

Американские эксперты обратили внимание, что геолокационные кадры за 18 декабря показывают, как украинские силы наносят удары по северокорейским позициям под российским командованием к западу от Малой Локни.

В ISW считают: это указывает на то, что российские силы недавно продвинулись к западу от Малой Локни. Также один так называемый российский "блогер" утверждал, что войска России продвинулись юго-восточнее Суджи в районе Черкасской Конопельки. Впрочем, в ISW не нашли подтверждения этого утверждения.

20 декабря российский военкор заявил, что в районе Малой Локни ведет бои экипаж 34-й отдельной мотострелковой бригады. В ISW наблюдала за сообщениями на 12 декабря о том, что подразделения 34-й российской мотострелковой бригады действуют вблизи Великой Новоселки, и в течение 2024 года наблюдала сообщения о том, что подразделения этой бригады действуют в районе Великой Новоселки.

Аналитики также вспоминают заявление спикера Пентагона генерал-майора Патрика Райдера о том, что, по оценкам США, в Курской области были убиты и ранены "несколько сотен" северокорейских военнослужащих. Также ГУР заявило, что силы КНДР действуют к югу от Суджи – в районе Плехового, к востоку от Суджи – в районе Русской Конопельки и к юго-востоку от Суджи – в районе Уланок.

Российские военные блоггеры утверждали, что украинские войска нанесли удар по Рыльску Курской области 20 декабря ракетами ATACMS. Хотя и.о. губернатора Курской области Александр Хинштейн утверждал, что российские войска сбили несколько ракет ХИМАРС вблизи Рильска.

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