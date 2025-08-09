В США рассказали о страшной потери Украины, в случае выхода из Донецкой области

Рубрики
Украина рискует потерять "пояс крепостей", который сдерживал российских оккупантов 11 лет, если согласится на выход из Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.
Американские аналитики отмечают, такое решение предоставит российским захватчикам чрезвычайно выгодное положение для возобновления атак на гораздо более выгодных условиях, избежав длительной борьбы за территорию.
В отчете говорится, что линия имеет длину 50 километров, а Славянск и Краматорск образуют северную половину оборонительного пояса и служат важными логистическими центрами для украинских защитников, защищающих Донецкую область.
Поэтому украинские войска удерживают контроль над этими городами с июля 2014 года. В течение последних 11 лет Украина вкладывала время, деньги и усилия, чтобы укреплять этот оборонительный пояс и создавать значительную оборонительную инфраструктуру в этих городах и вокруг них.
Эксперты ISW также придерживаются мнения, что российская армия, скорее всего, нарушит любое будущее перемирие или мирное соглашение и возобновит военную агрессию против Украины в будущем, если в соглашении не будут содержаться надежные механизмы мониторинга и гарантий безопасности для нашего государства.
