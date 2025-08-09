В США рассказали о страшной потери Украины, в случае выхода из Донецкой области

Украина рискует потерять "пояс крепостей", который сдерживал российских оккупантов 11 лет, если согласится на выход из Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Донецкая область. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, такое решение предоставит российским захватчикам чрезвычайно выгодное положение для возобновления атак на гораздо более выгодных условиях, избежав длительной борьбы за территорию.

""Пояс крепостей" Украины в течение последних 11 лет был главным препятствием для территориальных амбиций Кремля в Украине. Он состоит из четырех крупных городов и нескольких городков и поселков, простирающихся с севера на юг вдоль шоссе H-20 Константиновка-Славянск, с общей довоенной численностью населения более 380 537 человек", — объяснили в ISW.

В отчете говорится, что линия имеет длину 50 километров, а Славянск и Краматорск образуют северную половину оборонительного пояса и служат важными логистическими центрами для украинских защитников, защищающих Донецкую область.

"Дружковка, Алексеево-Дружковка и Константиновка образуют южную часть оборонительного пояса. Украинские силы впервые начали строить оборонительные позиции в этих городах и вокруг них после того, как отбили их у пророссийских сил, которые в апреле 2014 года атаковали и захватили Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку", — напомнили эксперты.

Поэтому украинские войска удерживают контроль над этими городами с июля 2014 года. В течение последних 11 лет Украина вкладывала время, деньги и усилия, чтобы укреплять этот оборонительный пояс и создавать значительную оборонительную инфраструктуру в этих городах и вокруг них.

Эксперты ISW также придерживаются мнения, что российская армия, скорее всего, нарушит любое будущее перемирие или мирное соглашение и возобновит военную агрессию против Украины в будущем, если в соглашении не будут содержаться надежные механизмы мониторинга и гарантий безопасности для нашего государства.

