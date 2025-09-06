logo

BTC/USD

110733

ETH/USD

4295.44

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

48.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В США рассказали, о чем свидетельствуют новые требования Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

В США рассказали, о чем свидетельствуют новые требования Путина

Эксперты ISW обратили внимание, что Путин в очередной раз продемонстрировал свою незаинтересованность в содержательных переговорах о прекращении войны

6 сентября 2025, 08:32
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что считает нынешнюю украинскую власть "нелегитимной". Он убежден, что заключить мирное соглашение с нынешним украинским правительством невозможно. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

В США рассказали, о чем свидетельствуют новые требования Путина

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В ISW отметили, в привычной для себя манере Путин заявил, что ставит под сомнение легитимность президента Украины Владимира Зеленского. Кроме этого диктатор заявил, что заключить мирное соглашение с нынешней украинской властью якобы невозможно, фактически исключив возможность серьезных мирных переговоров.

Путин заявил, что "не видит смысла" в переговорах с Украиной, объяснив это тем, что достичь договоренностей с Киевом якобы "невозможно". В то же время он выдвинул новое требование: даже в случае подписания мирного соглашения Украина должна отменить военное положение, провести президентские выборы, а после этого — организовать "всенародный референдум для кодификации договоренностей".

Американские эксперты напомнили, что Путин и другие представители Кремля неоднократно ставили под сомнение легитимность Владимира Зеленского, сознательно искажая нормы украинской Конституции. По мнению экспертов, такие заявления являются частью стратегии Путина — представить Зеленского и украинское руководство как партнеров, с которыми невозможно вести переговоры или подписать мир.

Как считают в ISW, таким образом Владимир Путин в очередной раз продемонстрировал свою незаинтересованность в содержательных переговорах о прекращении войны. А также то, что глава Кремля стремится отложить или продолжить переговоры, а его заявления являются попыткой оправдать отказ России от переговоров вообще. При этом перекладывает вину на Украину за срыв дипломатического процесса.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Путин сделал заявление об украинских территориях: какой шаг ждет от Украины.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://understandingwar.org/research/russia/russian-offensive-campaign-assessment-september-5-2025/
Теги:

Новости

Все новости