logo

BTC/USD

27432.48

ETH/USD

1830.24

LTC/USD

87.37

USD/UAH

37.57

EUR/UAH

41.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В США рассказали – какая цель новой воздушной кампании РФ против Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

В США рассказали – какая цель новой воздушной кампании РФ против Украины

Новые серии дроновых и ракетных атак РФ по Украине могут быть связаны с переживанием Кремля из-за готовящегося контрнаступления ВСУ

сегодня, 08:00
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Участившиеся ракетные и дроновые удары РФ по Украине могут быть частью новой воздушной кампании страны-агрессора с целью попытаться снизить способность ВСУ вести контрнаступательные операции в ближайшем будущем. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

В США рассказали – какая цель новой воздушной кампании РФ против Украины

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Аналитики отметили, что с 19 апреля войска РФ нанесли не менее 10 серий ударов по всей Украине, особенно по тыловым районам. Оккупанты применили значительно меньше высокоточных ракет в этой последней серии ударов по сравнению с их неудачной кампанией, направленной на удары по критически важной инфраструктуре Украины с осени 2022 года по зиму 2023 года.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


По прошлым оценкам ISW, россияне, вероятно, потратили значительную часть своих высокоточных ракет в предыдущей воздушной кампании, и текущая воздушная кампания РФ "может использовать гораздо меньше этих ракет в попытке сохранить ограниченные оставшиеся запасы".

Эксперты Института изучения войны отмечают, вместо этого войска РФ в значительной степени полагались на запуск большого количества беспилотников иранского производства Shahed с целью подавить украинскую систему ПВО, хотя Силы обороны Украины "были более эффективны в сбивании российских высокоточных систем, чем во время предыдущей российской воздушной кампании".

"Новая российская воздушная кампания, похоже, сосредоточена на Киеве и предполагаемых украинских военно-промышленных и логистических объектах в глубоком тылу", — говорится в публикации.

Нынешняя воздушная кампания РФ — более регулярная по сравнению с прошлой, направленной против критически важной инфраструктуры в Украине. В ISW ранее оценивали, что оккупанты могут пытаться наносить почти ежедневные серии ударов, чтобы представить себя как "успешно сдерживающих потенциальные предстоящие украинские контрнаступательные операции".

Также в отчете говорится, что предполагаемые цели и ограниченный характер нынешней кампании Кремля указывают на то, что российские силы весьма обеспокоены текущими возможностями Украины по проведению контрнаступательных операций.

Читайте также на портале "Комментарии" — как долго протянет Путин и его режим – что приблизит его падение.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-14-2023
Теги:
comments

Обсуждения

Наступні та попередні

сегодня, 07:17

"...щодо проведення контрнаступних операцій..." Контрнаступні??? Ви іноземець? А контрпопередні бувають?


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!