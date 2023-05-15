В США рассказали – какая цель новой воздушной кампании РФ против Украины

Участившиеся ракетные и дроновые удары РФ по Украине могут быть частью новой воздушной кампании страны-агрессора с целью попытаться снизить способность ВСУ вести контрнаступательные операции в ближайшем будущем. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Аналитики отметили, что с 19 апреля войска РФ нанесли не менее 10 серий ударов по всей Украине, особенно по тыловым районам. Оккупанты применили значительно меньше высокоточных ракет в этой последней серии ударов по сравнению с их неудачной кампанией, направленной на удары по критически важной инфраструктуре Украины с осени 2022 года по зиму 2023 года.

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По прошлым оценкам ISW, россияне, вероятно, потратили значительную часть своих высокоточных ракет в предыдущей воздушной кампании, и текущая воздушная кампания РФ "может использовать гораздо меньше этих ракет в попытке сохранить ограниченные оставшиеся запасы".

Эксперты Института изучения войны отмечают, вместо этого войска РФ в значительной степени полагались на запуск большого количества беспилотников иранского производства Shahed с целью подавить украинскую систему ПВО, хотя Силы обороны Украины "были более эффективны в сбивании российских высокоточных систем, чем во время предыдущей российской воздушной кампании".

"Новая российская воздушная кампания, похоже, сосредоточена на Киеве и предполагаемых украинских военно-промышленных и логистических объектах в глубоком тылу", — говорится в публикации.

Нынешняя воздушная кампания РФ — более регулярная по сравнению с прошлой, направленной против критически важной инфраструктуры в Украине. В ISW ранее оценивали, что оккупанты могут пытаться наносить почти ежедневные серии ударов, чтобы представить себя как "успешно сдерживающих потенциальные предстоящие украинские контрнаступательные операции".

Также в отчете говорится, что предполагаемые цели и ограниченный характер нынешней кампании Кремля указывают на то, что российские силы весьма обеспокоены текущими возможностями Украины по проведению контрнаступательных операций.

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