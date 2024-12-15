В США рассказали, эффективна ли тактика войск КНДР в Курской области и чего ждать ВСУ

Войска Северной Кореи, при сотрудничестве с Россией, способны учитывать опыт боевых действий. Однако изнурительные условия, аналогичные тем, в которых находятся российские солдаты, могут существенно ухудшить их эффективность, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), который проанализировал участие северокорейских войск в штурмах украинских позиций в Курской области.

Бои в Курской области

Как отмечают аналитики института 14 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне используют северокорейских солдат в пехотных атаках на этом направлении. По его словам, количество северокорейских военных значительно, и они уже понесли заметные потери.

Зеленский также сообщил, что в настоящее время северокорейские солдаты принимают участие в наступательных действиях в Курской области, но в будущем Россия может опрокидывать их на другие участки фронта.

В отчете института указано, что это первое официальное заявление от украинской власти относительно непосредственного участия северокорейских войск в боевых операциях. Ранее, 5 ноября, министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью южнокорейской телекомпании KBS упоминал о незначительных столкновениях с северокорейскими военными в этом направлении.

Российские пропагандистские блоггеры также писали об участии северокорейских войск в боях, в том числе вблизи населенного пункта Плехово. Однако ISW не имеет независимого подтверждения этих сообщений.

"Способность Северной Кореи учиться и учитывать уроки, полученные во время боевых действий вместе с Россией, вероятно, значительно ухудшится, если российское военное командование будет использовать северокорейские войска в таких же атаках с высоким уровнем истощения пехоты, в которых оно использует большинство российских военнослужащих", – добавили аналитики.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что войска КНДР масштабно штурмовали позиции Сил обороны в Курской области.



