В США раскрыли, зачем Путин атакует ударными дронами страны НАТО
В США раскрыли, зачем Путин атакует ударными дронами страны НАТО

В ISW отметили, что Россия продолжает готовиться к потенциальной войне с НАТО

15 сентября 2025, 07:35
Кремль пытается оценить возможности и реакцию НАТО на вторжение ударных дронов, чтобы применить полученный опыт в потенциальных будущих конфликтах против Североатлантического альянса (НАТО). Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Американский аналитики отмечают, что путинский режим сталкивается с огромным дефицитом бюджета и может увеличить потребительские налоги, перекладывая экономические расходы на российское население как жертву, которую оно должно принять, чтобы поддержать войну России в Украине. Цель — компенсировать дефицит ресурсов, вместо уменьшения финансирования своей военной машины.

Несколько источников в правительстве РФ сообщили российскому оппозиционному изданию The Bell, что правительство рассматривает возможность повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22% в ближайшем будущем из-за большого дефицита федерального бюджета.

Аналитики отмечают, увеличив НДС до 22%, российское правительство могло бы получить дополнительный 1 трлн рублей в год (примерно 11,9 млрд долларов), или 0,5% валового внутреннего продукта (ВВП) России. Это повышение налога фактически лишило бы российское население средств, ведь предприятия перекладывают большую часть налоговых увеличений на потребителей, повышая стоимость товаров и услуг.

9 сентября Министерство финансов России проинформировало, что дефицит федерального бюджета России за январь-август 2025 года составил 4,2 трлн рублей (примерно 50 млрд долларов), что значительно превышает запланированный дефицит в 3,8 трлн рублей (примерно 45 млрд долларов) на весь 2025 год.

В ISW акцентировали, что по словам президента Владимира Путина, военный бюджет России в настоящее время составляет 6,3 % ВВП, или 13,5 трлн рублей (примерно 160 млрд долларов), значительная часть которого, вероятно, способствует дефициту федерального бюджета России.

Эти 6,3 % ВВП, в частности, не включают инвестиции России в производство оборонной промышленной базы (ОПБ). Напротив, Кремль в конце июля 2025 года предложил российским производителям малых дронов нулевую ставку НДС.

Читайте также на портале "Комментарии" — главная цель атаки РФ на Польшу: какие будут последствия.




Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-14-2025
