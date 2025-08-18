logo

В США раскрыли поразительную причину, почему Трамп никогда не накажет Путина за его зверства
commentss НОВОСТИ Все новости

В США раскрыли поразительную причину, почему Трамп никогда не накажет Путина за его зверства

Президент США Дональд Трамп считает российского лидера Путина своим примером для подражания, поэтому вряд ли можно ожидать перемен в его отношении к Кремлю.

18 августа 2025, 08:15
Автор:
avatar

Клименко Елена

Невозможно изменить позицию американского президента Дональда Трампа по отношению к российскому президенту Владимиру Путину, поскольку для него Путин является примером идеального политического лидера, заявил профессор Манхэттенского университета Игорь Айзенберг в интервью на канале Эспрессо.

В США раскрыли поразительную причину, почему Трамп никогда не накажет Путина за его зверства

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: 24 Канал

По его словам, Трамп считает Путина образцом для подражания своей политической деятельности, ведь для американского президента российский диктатор является воплощением силы и решительности.

"Трамп не изменит своего мнения по отношению к Путину, потому что для него он является политическим идеалом. Это тот сильный лидер, на которого он ориентируется", — отметил Айзенберг.

Несмотря на это, Айзенберг подчеркнул, что даже наиболее влиятельные политики часто вынуждены действовать в условиях, которые им не нравятся.

"Лидеры стран нередко должны делать то, чего им не хочется. Надеюсь, что встреча в Вашингтоне, на которой присутствуют не только Зеленский, но и европейские лидеры, принесет пользу Украине. Однако важно понять, что именно мы подразумеваем под "пользой для Украины", — отметил он.

Айзенберг также прокомментировал состоявшиеся в рамках встречи на Аляске переговоры. По его мнению, они не привели к значимым сдвигам в решении войны.

"Чтобы это было выгодно Украине, Россия должна забраться со всех оккупированных территорий. Тогда международное сообщество могло бы инвестировать в восстановление страны, и Украина могла бы стать членом ЕС и НАТО, что реально принесло бы пользу нашему государству", — добавил профессор.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что пока продолжались подготовительные этапы переговоров между Путиным и Трампом на Аляске, Россия активно готовилась к дальнейшим атакам, накапливая ракеты и беспилотники "Шахед". Это дает основания полагать, что в ближайшее время Москва продемонстрирует свое "миротворчество" самым жестоким способом.



Источник: https://espreso.tv/svit-nalashtuvati-trampa-proti-putina-nemozhlivo-ale-inkoli-lideri-derzhav-zmusheni-robiti-te-chogo-ne-khochut-ayzenberg
