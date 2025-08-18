В США раскрыли поразительную причину, почему Трамп никогда не накажет Путина за его зверства

Невозможно изменить позицию американского президента Дональда Трампа по отношению к российскому президенту Владимиру Путину, поскольку для него Путин является примером идеального политического лидера, заявил профессор Манхэттенского университета Игорь Айзенберг в интервью на канале Эспрессо.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: 24 Канал

По его словам, Трамп считает Путина образцом для подражания своей политической деятельности, ведь для американского президента российский диктатор является воплощением силы и решительности.

"Трамп не изменит своего мнения по отношению к Путину, потому что для него он является политическим идеалом. Это тот сильный лидер, на которого он ориентируется", — отметил Айзенберг.

Несмотря на это, Айзенберг подчеркнул, что даже наиболее влиятельные политики часто вынуждены действовать в условиях, которые им не нравятся.

"Лидеры стран нередко должны делать то, чего им не хочется. Надеюсь, что встреча в Вашингтоне, на которой присутствуют не только Зеленский, но и европейские лидеры, принесет пользу Украине. Однако важно понять, что именно мы подразумеваем под "пользой для Украины", — отметил он.

Айзенберг также прокомментировал состоявшиеся в рамках встречи на Аляске переговоры. По его мнению, они не привели к значимым сдвигам в решении войны.

"Чтобы это было выгодно Украине, Россия должна забраться со всех оккупированных территорий. Тогда международное сообщество могло бы инвестировать в восстановление страны, и Украина могла бы стать членом ЕС и НАТО, что реально принесло бы пользу нашему государству", — добавил профессор.

