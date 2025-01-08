В США раскрыли карты: какая угроза нависнет над Украиной, если Торецк падет

Как передает портал "Комментарии", аналитики Института изучения войны указывают, что российские захватчики используют свое преимущество в численности для продвижения в Торецке. Кроме того, специалисты сделали предположение, как россияне намерены использовать свои успехи в Торецке.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Американские эксперты отмечают, что российские войска недавно продвинулись в Торецке после нескольких недель более быстрых наступательных операций и достижений в этом районе.

В обзоре напоминают, что войска РФ активизировали наступательные операции на Торецком направлении в июне 2024 года, вероятно, с целью уменьшить украинский выступ в этом районе и лишить украинские силы возможности обстреливать тыловые российские районы в направлении Часового Яра и Покровска, на которых в то время были сосредоточены основные усилия россиян.

С июня 2024 года российские войска медленно и постепенно продвигались к Торецку и прилегающим населенным пунктам, но в последние недели активизировали наступательные операции и достигли тактических успехов в северной и северо-западной частях Торецка.

"Российские войска, похоже, меняют тактику штурма в Торецке, чтобы подавить украинские силы и способствовать тактическим успехам в пределах населенного пункта", – говорится в сообщении ISW.

Аналитики предполагают, что российские войска, вероятно, намерены использовать свои успехи в Торецке для продвижения дальше на запад от Торецка и Щербиновки и вдоль трассы Т-05-16 Торецк-Константиновка в направлении самой южной точки украинского фортификационного пояса в Константиновке.

Захватчики могут намереваться закрепиться на северо-западе Торецка и в центре Щербиновки (к западу от Торецка), чтобы продвинуться вдоль трассы Т-05-16 в направлении Константиновки через Нелиповку, Плещеевку, Иванополье и поля вокруг этих населенных пунктов, пытаясь создать угрозу южному краю украинского фортификационного пояса Константиновка — Дружковка — Краматорск, который является основой обороны Донецкой области.

Российские войска также могут попытаться использовать дальнейшее продвижение на северо-запад от Торецка и на юг от Часового Яра в направлении Белой Горы и Александро-Шультино для того, чтобы разрушить украинский "карман" в этом районе и выровнять линию фронта к западу и юго-западу от Константиновки.

Также эксперты говорят, что российские войска могут попытаться использовать тактические достижения в Торецке и вблизи него, а также к востоку от Покровска, чтобы ликвидировать украинское укрепление к юго-западу от Торецка.

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