Украинские войска могут потерять территории, которые контролируют сейчас в Курской области РФ. Американские чиновники прогнозируют, что это может произойти через несколько месяцев — до весны 2025 года, пишет издание Bloomberg.

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По данным американских чиновников, на слова которых опирается издание, украинские войска уже испытывают недостаток живой силы и неопределенность будущего потока помощи от США и других союзников. В то же время в Курской области они вынуждены противостоять не только россиянам, но и примерно 12 тысячам северокорейских военных.

Как предполагают собеседники Bloomberg, в случае более согласованных усилий Москвы для вытеснения украинцев ВСУ смогут удерживать российские территории только до весны, прежде чем они будут вынуждены отступить или рисковать попасть в окружение.

Один из чиновников рассказал, что планы Украины в Курской области заключались не в том, чтобы удержать территории, а скорее в шоковом эффекте от такого вторжения и дальнейшего сокращения российских возможностей. Да, отступление все еще можно будет изобразить как тактический успех.

Два чиновника выразили надежду, что президент Украины Владимир Зеленский прикажет отступить с Курщины достаточно быстро, чтобы избежать значительных потерь.

Напомним, что бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Годжес, как писал портал "Комментарии", высоко оценил организацию и проведение Курской операции ВСУ.

Он выразил мнение, что Курская операция была оправданным риском со стороны Генштаба ВСУ, поскольку россиянам все же пришлось извлекать военные ресурсы из других мест и до сих пор не ликвидировали этот украинский плацдарм на своей территории.