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В США призывают "порвать" с Украиной: Трампу советуют принудить Зеленского к миру

Трамп рискует "втянуться" в войну: экс-советник предлагает прекратить помощь Украине

сегодня, 17:05
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Кречмаровская Наталия

В США прогнозируют угрозу для страны, если Дональд Трамп не прекратит военную помощь. Бывший руководитель избранного президента Стив Беннон объяснил, что угрожает Америке, пишет Politico.

В США призывают "порвать" с Украиной: Трампу советуют принудить Зеленского к миру

Фото из открытых источников

"Дональд Трамп рискует не порвать с Украиной и может быть втянут глубже в войну Владимира Путина — так же как Ричард Никсон был поражен своими попытками выйти из Вьетнама", — предупредил Трампа Беннон, пишет Politico.

По данным издания, он выступает за прекращение крайне важной военной помощи Америки Киеву, но опасается, что его бывший руководитель попадет в ловушку, расставленную маловероятным альянсом оборонной промышленности США, европейцами и даже некоторыми друзьями Беннона, которые, как он утверждает, теперь введены в заблуждение. К ним относится Кит Келлог, отставной американский генерал, которого Трамп избрал как специального представителя по Украине и России.

Беннон считает, что США могут быть вовлечены еще глубже в войну, которую он называет невыигрышной и не отвечает национальным интересам Америки.

Также бывший советник Трампа дал совет президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Он отметил, что Трамп должен разъяснить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому: "В городе новый шериф, и мы заключим соглашение, и сделаем это быстро". Зеленский должен обратить внимание, как Трамп заставил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху принять соглашение о прекращении огня ради освобождения заложников из ХАМАС”, — пишет издание.

Напомним, что в США, как писал портал "Комментарии", резко изменились настроения по отношению к Украине. Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что в Америке отвергли политкорректность и перешли к прагматизму. Смысл отношений, по его словам, сильно изменился.




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Источник: https://www.politico.eu/article/ukraine-russia-donald-trump-vietnam-steve-bannon-richard-nixon-war-room
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