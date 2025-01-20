В США призывают "порвать" с Украиной: Трампу советуют принудить Зеленского к миру

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Кречмаровская Наталия
В США прогнозируют угрозу для страны, если Дональд Трамп не прекратит военную помощь. Бывший руководитель избранного президента Стив Беннон объяснил, что угрожает Америке, пишет Politico.
Фото из открытых источников
По данным издания, он выступает за прекращение крайне важной военной помощи Америки Киеву, но опасается, что его бывший руководитель попадет в ловушку, расставленную маловероятным альянсом оборонной промышленности США, европейцами и даже некоторыми друзьями Беннона, которые, как он утверждает, теперь введены в заблуждение. К ним относится Кит Келлог, отставной американский генерал, которого Трамп избрал как специального представителя по Украине и России.
Беннон считает, что США могут быть вовлечены еще глубже в войну, которую он называет невыигрышной и не отвечает национальным интересам Америки.
Также бывший советник Трампа дал совет президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Напомним, что в США, как писал портал "Комментарии", резко изменились настроения по отношению к Украине. Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что в Америке отвергли политкорректность и перешли к прагматизму. Смысл отношений, по его словам, сильно изменился.
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