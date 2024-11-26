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В США признают, что Украину могут принудить к переговорам с Россией

В Белом доме спешно пытаются укрепить позиции Украины накануне диалога с Москвой

сегодня, 21:05
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Лиля Воробьева

Администрация президента США Джо Байдена предоставила разрешение на использование Украиной дальнобойного американского вооружения для ударов по территории России. Это решение направлено на усиление позиций Украины в войне против страны-агрессора. Об этом сообщает The Washington Post .

В США признают, что Украину могут принудить к переговорам с Россией

США могут принудить Украину к диалогу с РФ (фото из открытых источников)

Последние действия Белого дома свидетельствуют об осознании неизбежности переговорного процесса между Украиной и Россией. В частности, администрация Байдена стремится обеспечить более сильные позиции Украины перед возможными переговорами, которые могут начаться на фоне изменений в политическом ландшафте США, включая вступление в должность новоизбранного президента Дональда Трампа.

"Многие официальные лица США теперь признают, что в течение нескольких месяцев Украина может быть вынуждена начать переговоры с Россией о прекращении войны и что она может быть вынуждена отказаться от территорий", — говорится в статье.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ ускоряет свое наступление . Российская Федерация ускорила темпы продвижения на востоке Украины, поставив цель скорейшего захвата всех территорий этого региона. По данным агентства Reuters, ссылающегося на аналитиков и военных блоггеров, темпы захвата украинских территорий оккупационными войсками РФ за последние недели достигли самых высоких показателей с начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года.

Существенным фактором, способствующим продвижению российских войск, явилось вовлечение в боевые действия северокорейских подразделений. В то же время Вооруженные Силы Украины используют ракеты, предоставленные западными партнерами, для нанесения ударов по враждебным целям, в том числе на территории России.



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Источник: https://www.washingtonpost.com/politics/2024/11/26/biden-ukraine-missiles-land-mines-negotiations/
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