Администрация президента США Джо Байдена предоставила разрешение на использование Украиной дальнобойного американского вооружения для ударов по территории России. Это решение направлено на усиление позиций Украины в войне против страны-агрессора. Об этом сообщает The Washington Post .

США могут принудить Украину к диалогу с РФ (фото из открытых источников)

Последние действия Белого дома свидетельствуют об осознании неизбежности переговорного процесса между Украиной и Россией. В частности, администрация Байдена стремится обеспечить более сильные позиции Украины перед возможными переговорами, которые могут начаться на фоне изменений в политическом ландшафте США, включая вступление в должность новоизбранного президента Дональда Трампа.

"Многие официальные лица США теперь признают, что в течение нескольких месяцев Украина может быть вынуждена начать переговоры с Россией о прекращении войны и что она может быть вынуждена отказаться от территорий", — говорится в статье.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ ускоряет свое наступление . Российская Федерация ускорила темпы продвижения на востоке Украины, поставив цель скорейшего захвата всех территорий этого региона. По данным агентства Reuters, ссылающегося на аналитиков и военных блоггеров, темпы захвата украинских территорий оккупационными войсками РФ за последние недели достигли самых высоких показателей с начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года.

Существенным фактором, способствующим продвижению российских войск, явилось вовлечение в боевые действия северокорейских подразделений. В то же время Вооруженные Силы Украины используют ракеты, предоставленные западными партнерами, для нанесения ударов по враждебным целям, в том числе на территории России.

